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07:17 (мск), источник: Newtimes.kz

Максат Усенов задержан в Бангкоке

Полиция Бангкока задержала Максата Усенова за дебош в самолете, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

О вызывающем поведении сына бывшего руководителя департамента строительства АО «НК «Астана Экспо-2017» Кажымурата Усенова в самолете и его задержании рассказал летевший с ним одним рейсом Павел Коктышев.

«Летел сегодняшним рейсом на Бангкок с Максатом Усеновым. И у меня большой вопрос к нашему суду, почему они меня, законопослушного гражданина, подвергают риску? Усенов весь полет вел себя вызывающе, пытался задирать соседей, сперва упрашивал стюардес покурить, предлагал даже 200 баксов, потом в итоге видимо покурил, так как стюардесы подписали акт. Пол экипажа вилось над ним, чтобы финтов не выкинул. Было очень дискомфортно», — написал мужчина в Фейсбуке.

Отметим, что самолет, на котором летел Усенов-младший, попал в «воздушную яму». В результате чего три десятка пассажиров рейса получили травмы. Однако Максат Усенов отказывался соблюдать меры безопасности.

«Он вроде даже когда проспал приличное время, продолжил гнать, отказался пристегиваться и поднимать спинку, видимо, ему кажется, отец может и от законов физики уберечь В итоге первым делом по приземлении его передали местному наряду полиции»,­ — сообщил Коктышев.

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