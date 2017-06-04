Максат Усенов задержан в Бангкоке

О вызывающем поведении сына бывшего руководителя департамента строительства АО «НК «Астана Экспо-2017» Кажымурата Усенова в самолете и его задержании рассказал летевший с ним одним рейсом Павел Коктышев.

«Летел сегодняшним рейсом на Бангкок с Максатом Усеновым. И у меня большой вопрос к нашему суду, почему они меня, законопослушного гражданина, подвергают риску? Усенов весь полет вел себя вызывающе, пытался задирать соседей, сперва упрашивал стюардес покурить, предлагал даже 200 баксов, потом в итоге видимо покурил, так как стюардесы подписали акт. Пол экипажа вилось над ним, чтобы финтов не выкинул. Было очень дискомфортно», — написал мужчина в Фейсбуке.

Отметим, что самолет, на котором летел Усенов-младший, попал в «воздушную яму». В результате чего три десятка пассажиров рейса получили травмы. Однако Максат Усенов отказывался соблюдать меры безопасности.

«Он вроде даже когда проспал приличное время, продолжил гнать, отказался пристегиваться и поднимать спинку, видимо, ему кажется, отец может и от законов физики уберечь В итоге первым делом по приземлении его передали местному наряду полиции»,­ — сообщил Коктышев.