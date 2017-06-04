Путаница с гимнами: «Борат» «засветился» и здесь

Напомним, что после обретения республикой государственного суверенитета в 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст гимна Казахстана. По итогам конкурса было принято решение сохранить музыкальную редакцию гимна Казахской ССР, авторами которой являлись Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. В конкурсе на лучший текст победил авторский коллектив поэтов Музафара Алимбаева, Кадыра Мырзалиева, Туманбая Молдагалиева и поэтессы Жадыры Дарибаевой.

Однако в 2006 году в Казахстане был принят новый государственный гимн, основой которого стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным». Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам доработал первоначальный текст.

От путаницы до «Бората»

Любопытно, что организаторы международных соревнований начали путать старый и действующий гимны Казахстана не сразу после появления последнего, как можно было бы предположить, а спустя несколько лет. Так, на чемпионате мира по тяжелой атлетике, состоявшемся в Париже в ноябре 2011 года, на церемонии награждения победительницы турнира в весе до 53 килограммов у женщин — казахстанки Зульфии Чиншанло организаторы включили старый гимн Казахстана.

Казахстанской делегацией во главе с президентом федерации Казахстана по тяжелой атлетике Кайратом Турлыхановым при содействии посольства Казахстана в Париже тогда были официально высказаны соответствующие претензии в адрес федерации по тяжелой атлетике Франции. Помимо этого, было выражено требование принести письменные извинения министерству туризма и спорта и федерации по тяжелой атлетике Казахстана. В итоге глава Федерации тяжелой атлетики Франции принес официальные извинения Казахстану.

На этом путаница не закончилась: в 2015 году на Кубке Президента России по тяжелой атлетике в Грозном старая версия гимна прозвучала во время награждения казахстанских спортсменов. Тогда за державу вступился тяжелоатлет Илья Ильин, заставивший организаторов соревнования включить новый гимн республики. В том же 2015 году во время награждения казахстанского фигуриста Дениса Тена в Хорватии, где он стал победителем турнира Golden Spin, вновь прозвучала мелодия Хамиди и Брусиловского. А двумя годами ранее — в 2013 году — гимны Казахстана по разу спутали в Высшей и в Континентальной Хоккейной лигах. Сначала старый гимн был исполнен в Твери, где в рамках регулярного сезона ВХЛ карагандинская «Сарыарка» встречалась с местным ТХК, а затем — в Москве, где в рамках «регулярки» КХЛ «Барыс» играл с ЦСКА.

В обоих случаях извинения казахстанской стороне приносили клубы — хозяева льда, причем делали это официально. Но самый вопиющий инцидент с гимном Казахстана произошел в 2012 году в Кувейте на чемпионате мира по стрельбе: организаторы этого спортивного мероприятия перепутали гимн Казахстана с гимном, звучавшим в фильме «Борат: культурное исследование Америки на благо славного народа Казахстана». Как мелодия из фильма, запрещенного, кстати, к показу в этом государстве, угодила в плэй-лист организаторов, никто объяснить не смог, но это «попадание» имело целый ряд последствий.

Во-первых, перед Астаной после такого конфуза извинялся лично эмир Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах. Во-вторых, после того, как победительница соревнований Мария Дмитриенко, в честь победы которой, собственно, и игралось то, что организаторы сочли гимном Казахстана, прослушала мелодию из «Бората» с прижатой к груди руке, спортивные власти республики стали требовать от спортсменов знания государственного гимна. Ну, а государственный тренер сборной Казахстана по пулевой стрельбе Галина Корчма за тот инцидент получила выговор.

Хорваты: лучший ответ на искажение гимна — победа

Подобные конфузы с путаницей гимнов случаются не только с Казахстаном, они в практике международных соревнований — вещь весьма распространенная. Как надо отвечать на искажение твоего гимна, лучше всех продемонстрировала сборная Хорватии в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу 2008 года. В ноябре 2017 года хорватская команда, уже решившая задачу выхода в финальную стадию Евро, прибыла в Лондон, где перед началом ее матча со сборной Англии во время исполнения хорватского гимна певец Тони Генри исказил одно из хорватских слов, в результате которого текст приобрел непристойный оттенок.

Что было потом, все, кто внимательно следит за футбольными евробаталиями, прекрасно помнят: немотивированные хорваты вынесли англичан со счетом 3:2 — и вывели в финальную стадию сборную России, которая стала там бронзовым призером. Родоначальникам футбола же, которые в результате остались без Евро, оставалось только «благодарить» разозлившего хорватов исполнителя.

Но далеко не на всех путаница с гимнами и их искажение действует подобным образом: в 2006 году во время финальной стадии футбольного чемпионата мира в Германии во время матча групповой стадии между командами из Южной Кореи и Того гимн азиатского государства прозвучал дважды. Тоголезский национальный гимн так и не был исполнен — и сборная этой страны проиграла корейцам со счетом 1:2.

При этом путаница с гимнами зачастую показывает, что по временам СССР ностальгируют не только на постсоветском пространстве: в 2006 году организаторы мирового первенства по пауэрлифтингу — бельгийцы — вместо современного гимна Латвии («Боже, благослови Латвию») врубили на церемонии награждения гимн Латвийской советской социалистической Республики «Пусть живет века советская Латвия». А в 2013 году в Киеве на чемпионате мира по художественной гимнастике организаторы соревнований после победы своей соотечественницы умудрились вместо «Ще не вмерла Украины и слава, и воля…» врубить «Союз нерушимый республик свободных…»: на их счастье, это было еще до второго Майдана.

Украинские гимнасты вообще премного претерпели от организаторов международных соревнований: в октябре 2014 года украинец Олег Верняев после победы в упражнениях на брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в китайском Нанкине услышал на пьедестале в свою честь гимн Узбекистана, однако не стал прерывать церемонию из вежливости. По его стопам пошел и испанский велогонщик Альберто Контадор, которому в мае 2011 года на церемонии награждения победителя многодневки «Джиро д’Италия» пришлось выслушать в свою честь гимн Испании образца 1928 года (текстовая и музыкальная составляющая «Марша гренадеров» или «Королевского марша», как называют гимн Испании, с тех пор неоднократно менялись). Ранее в 2009 году на «Тур де Франс» этот же испанец терпеливо праздновал свою победу под гимн Дании — в общем, в спортивном мире в вопросе с путаницами гимнов мы не одиноки….

Последний же самый громкий скандал с национальными гимнами на международных соревнованиях разгорелся в феврале 2017 года. На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка федерации (женский аналог Кубка Дэвиса, командное теннисное соревнование) между сборными США и Германии на Гавайях вместо современной версии мелодии немецкого гимна на стадионе были исполнены отрывки гимна Третьего рейха, запрещенного после 1945 года. Делегация Германии заявила, что оскорблена случившимся, а сборная Германии проиграла американкам со счетом 0:4, отказавшись от проведения пятой встречи в рамках этого матча.