Эксперты рассказали, от чего чаще всего умирают жители Башкирии
На первом месте — болезни системы кровообращения.
На первом месте — болезни системы кровообращения.
Очередную печальную статистику привели накануне специалисты Росстата. За первые четыре месяца 2017 года в Башкирии из жизни ушли 17 159 человек и чаще всего люди умирали от болезней системы кровообращения.
Как сообщает портал UfaTime, от инсультов и инфарктов погибли 7 315 человек. Далее идут различные виды рака — 2 333 человек, тройку лидеров замыкают болезни органов дыхания.
Кроме того, жители Башкирии умирают от болезней пищеварительной системы, инфекций, туберкулеза, несчастных случаев и отравления алкоголем. С криминальными факторами в этом году поспокойнее — 78 убийств, зато статистика самоубийств (269 человек) оставляет желать лучшего.