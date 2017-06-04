Эксперты рассказали, от чего чаще всего умирают жители Башкирии

Очередную печальную статистику привели накануне специалисты Росстата. За первые четыре месяца 2017 года в Башкирии из жизни ушли 17 159 человек и чаще всего люди умирали от болезней системы кровообращения.

Как сообщает портал UfaTime, от инсультов и инфарктов погибли 7 315 человек. Далее идут различные виды рака — 2 333 человек, тройку лидеров замыкают болезни органов дыхания.

Кроме того, жители Башкирии умирают от болезней пищеварительной системы, инфекций, туберкулеза, несчастных случаев и отравления алкоголем. С криминальными факторами в этом году поспокойнее — 78 убийств, зато статистика самоубийств (269 человек) оставляет желать лучшего.