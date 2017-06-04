На следующей неделе красноярцев ждут 3-дневные выходные

Новая рабочая неделя в Красноярском крае, как и в остальных регионах России, закончится 3-дневными выходными — отдыхать предстоит с субботы 10 июня по понедельник 12 июня включительно.

Напомним, три выходных дня подряд ждут россиян по случаю государственного праздника — Дня России. Предшествующая предпраздничным выходным пятница 9 июня не будет сокращенным рабочим днем, если только сами работодатели не примут такое решение.

Параллельно будет отмечаться 389-летие Красноярска — с 5 по 12 июня.

Рабочая неделя после праздников будет четырехдневной — со вторника 13 июня по пятницу 16 июня.

Добавим, следующие длинные выходные ожидаются россиян с 4 по 6 ноября по случаю празднования Дня народного единства.