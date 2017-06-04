Найдены деревья, которые всегда склоняются к экватору
Ученые сделали открытие, согласно которому верхушки сосен Кука всегда наклонены в сторону экватора, откуда это дерево изначально было завезено на все пять континентов Земли.
Ученые сделали открытие, согласно которому верхушки сосен Кука всегда наклонены в сторону экватора, откуда это дерево изначально было завезено на все пять континентов Земли.
Араукария колонновидная, или сосна Кука (Araucaria columnaris), — дерево, которое
Интересной особенностью дерева стало то, что его ствол всегда немного наклонен. Теперь же ученые отметили, что макушка сосны Кука всегда обращена в сторону экватора, пишет New Scientist.
Открытие сделал Мэтт Риттер из Политехнического университета
Мы сделали интересное открытие, что, возможно, дерево всегда склоняется в сторону экватора, недалеко от которого оно росло изначально.
Американский ученые и его коллеги изучили 256 араукарий на пяти континентах, и установили, что все деревья в среднем наклонены на 8,55 градуса, что почти втрое больше, чем наклон Пизанской башни. Кроме того, ученые выяснили, что чем дальше деревья находятся от экватора, тем больше они наклонены. По словам Риттера, одно дерево на юге Австралии и вовсе наклонено на 40 градусов.
«Можно предположить, что мы имеем дело с особенностями на уровне генетики, которые проявились когда мы распространяли эти деревья по всему миру», — заявил Риттер.
Также, по его словам, такое поведение может быть адаптацией при попытке поймать больше солнечного света на более высоких широтах.