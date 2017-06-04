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09:14 (мск), источник: Моя Планета

Найдены деревья, которые всегда склоняются к экватору

Ученые сделали открытие, согласно которому верхушки сосен Кука всегда наклонены в сторону экватора, откуда это дерево изначально было завезено на все пять континентов Земли.

Источник: Моя Планета
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Араукария колонновидная, или сосна Кука (Araucaria columnaris), — дерево, которое когда-то росло исключительно на архипелаге Новая Каледония в Тихом океане. Однако после вмешательства человека эти хвойные деревья прижились в тропической, субтропической и умеренной местности по всему миру.

Интересной особенностью дерева стало то, что его ствол всегда немного наклонен. Теперь же ученые отметили, что макушка сосны Кука всегда обращена в сторону экватора, пишет New Scientist.

Открытие сделал Мэтт Риттер из Политехнического университета Сан-Луис-Обиспо в Калифорнии. Ученый занимался описанием араукарий, растущих в Калифорнии, когда понял, что макушки этих деревьев всегда указывают на юг. Риттер связался со своим коллегой в Австралии, который сообщил ему, что на этом континенте верхушки всех сосен Кука указывают исключительно на север.

Мы сделали интересное открытие, что, возможно, дерево всегда склоняется в сторону экватора, недалеко от которого оно росло изначально.
Мэтт Риттер
Ученый из Политехнического университета Сан-Луис-Обиспо в Калифорнии

Американский ученые и его коллеги изучили 256 араукарий на пяти континентах, и установили, что все деревья в среднем наклонены на 8,55 градуса, что почти втрое больше, чем наклон Пизанской башни. Кроме того, ученые выяснили, что чем дальше деревья находятся от экватора, тем больше они наклонены. По словам Риттера, одно дерево на юге Австралии и вовсе наклонено на 40 градусов.

У ученых пока нет точных объяснений такому росту сосен Кука.

«Можно предположить, что мы имеем дело с особенностями на уровне генетики, которые проявились когда мы распространяли эти деревья по всему миру», — заявил Риттер.

Также, по его словам, такое поведение может быть адаптацией при попытке поймать больше солнечного света на более высоких широтах.

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