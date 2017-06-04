Найдены деревья, которые всегда склоняются к экватору

Араукария колонновидная, или сосна Кука (Araucaria columnaris), — дерево, которое когда-то росло исключительно на архипелаге Новая Каледония в Тихом океане. Однако после вмешательства человека эти хвойные деревья прижились в тропической, субтропической и умеренной местности по всему миру.

Интересной особенностью дерева стало то, что его ствол всегда немного наклонен. Теперь же ученые отметили, что макушка сосны Кука всегда обращена в сторону экватора, пишет New Scientist.