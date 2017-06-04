Необычное послание оставили автолюбителю Владивостока
Владелец авто явно был удивлен увиденному.
Владелец авто явно был удивлен увиденному.
Владелец легкового автомобиля был шокирован увиденным, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел во Владивостоке по улице Русская, 11. ночью неизвестные обмотали весь автомобиль марки Toyota Carina ED скотчем. Все бы ничего, но злоумышленники оставили тайное послание: на капоте и лобовом стекле красовались жуткие
Очевидцы рассказали, что снимали все это творчество с автомобиля женщина и двое детей. Возможно, это и были те самые злоумышленники, однако, не исключено, женщина является и владелицей данного авто.