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09:26 (мск), источник: БЕЛТА

Православные верующие сегодня празднуют День Святой Троицы

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют День Святой Троицы.

Источник: Reuters

Православная церковь отмечает День Святой Троицы в пятидесятый день после Пасхи, в воскресенье, поэтому этот день еще именуют Пятидесятницей.

Праздник Святой Троицы установлен апостолами. На пятидесятый день после Воскресения Христова все апостолы вместе с Божьей Матерью и другими учениками Христовыми находились в одной горнице в Иерусалиме. В этот день Бог Отец послал на землю Святого Духа, который, явившись апостолам, сделал так, что они стали понимать языки всех народов и говорить на разных языках. Поэтому слово Христа — Евангелие, которое проповедовали апостолы, было понятно людям, и это объединяло верующих в Бога.

Сошествие Святого Духа на апостолов отмечается Православной церковью как один из величайших двунадесятых переходящих праздников.

Троица — очень красивый праздник. С давних времен на Троицу принято украшать храмы и дома свежими цветами, травами, ветками деревьев и приносить в церковь на освящение букеты из трав и цветов.

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