Шымкентцы в шоке от дорожного ремонта в городе

Как сообщает сайт otyrar.kz, горожане еще в прошлом году просили власти Шымкента отремонтировать улицы, ведущие к школам и детскому саду. Но вместо обещанных асфальтированных дорог, ведущих к школам и садику, коммунальщики привели в порядок только 400 метров тупиковой дороги. Дороги в микрорайоне «Сауле» в Шымкенте.

«В этой части микрорайона расположены две школы. Между ними детский сад. Мы просили власти проложить нам асфальт по проезду и на улице Абая. Но, вместо этого они решили, что нам будет достаточно лишь проезда», — цитирует сайт возмущающихся жителей улицы.

Жители не могли понять, почему в приоритете оказался тупик, ведь столько же асфальта понадобилось бы на дорогу первостепенной важности? Ответ оказался простым и банальным — денег катастрофически не хватает, поэтому выбрали там, где можно сделать дешевле.

«В проекте по микрорайону “Сауле” указано: две улицы — проезд Абая и улица Абая. До конца года мы постараемся найти средства и уложить асфальт на дополнительные 400 метров», — говорит Ерлан Есиркепов, заведующий сектором отдела ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транспорта города Шымкента.

Жителям посоветовали расходиться по домам и ждать. В лучшем случае, конца года. Но горожане сидеть сложа руки не намерены, иначе про них снова забудут, и когда начнутся холода ремонт дорог вновь отложат на неопределенный срок.