Историк: водитель Ленина был из Беларуси
Кандидат исторических наук, специалист по военной истории Игорь Мельников рассказал радио Sputnik Беларусь о том, что первым водителем Владимира Ленина был выходец из Гродно.
Кандидат исторических наук, специалист по военной истории Игорь Мельников рассказал радио Sputnik Беларусь о том, что первым водителем Владимира Ленина был выходец из Гродно.
В советской истории с незапамятных времен рядом с вождем мирового пролетариата, кроме его партийных соратников, присутствует и фигура водителя, спасшего Ленина при покушении, и выручавшем его и других большевистских лидеров в разное время. Из книжек Владимира
«Этот человек случайно научился водить автомобиль. Во время Первой мировой войны он попал в австрийский плен, где и стал водителем, управляя военной техникой. Позднее, во время обмена пленными, Хмелевский вернулся в Россию, и попал в Петроград», — рассказывает Мельников.
Вначале его приметил Феликс Дзержинский, который традиционно стремился иметь в окружении своих земляков или кровных. Хмелевский возил его,
В 1924 году Ленин умер. Дзержинский, предвидя накал борьбы за власть, делает несколько шагов, чтобы обезопасить «своих» людей накануне грандиозного передела. Он порекомендовал Хмелевскому уехать из Москвы на родину. Но сопроводил его справкой, о том, что тот с 1917 по 1924 год возил вождя. Ранее Хмелевский получил от Ленина личную благодарность. Ян Хмелевский уехал к себе на родину, в деревню Новики под Гродно.
«Говоря современным языком, он стал успешным и состоятельным бизнесменом. У него были машины, и он возил людей на ярмарки. Даже в Вильню возил. Такой прототип маршрутного такси сегодняшнего. У него было несколько мельниц и большое хозяйство», — рассказал Мельников.
Именно крепкое хозяйство Хмелевского привлекло после войны внимание советских чекистов. В 50-е годы ХХ века прокатилась волна переселений «неблагонадежных элементов» из европейской части СССР в Сибирь. За семьей Хмелевского также пришли, погрузили пожитки в грузовик. И тут Хмелевский попросил разрешения вернуться в дом — забыл
Правда, сам Ян Хмелевский, судя по всему, больше решил судьбу не испытывать. Через несколько лет он исчез из села вместе с семьей и детьми. Куда — не знает никто. Скорее всего, он воспользовался возможностью переехать в Польшу, где его следы затерялись.