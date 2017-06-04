Историк: водитель Ленина был из Беларуси

В советской истории с незапамятных времен рядом с вождем мирового пролетариата, кроме его партийных соратников, присутствует и фигура водителя, спасшего Ленина при покушении, и выручавшем его и других большевистских лидеров в разное время. Из книжек Владимира Бонч-Бруевича все знали, что этим легендарным водителем был Степан Гиль. Но выясняется, что во многом образ Гиля собирательный. Потому, что первым водителем Ленина был уроженец Гродно Ян Хмелевский.

«Этот человек случайно научился водить автомобиль. Во время Первой мировой войны он попал в австрийский плен, где и стал водителем, управляя военной техникой. Позднее, во время обмена пленными, Хмелевский вернулся в Россию, и попал в Петроград», — рассказывает Мельников.

Вначале его приметил Феликс Дзержинский, который традиционно стремился иметь в окружении своих земляков или кровных. Хмелевский возил его, Бонч-Бруевича, других первых лиц молодого государства. Однажды на машину, в которой находился Дзержинский, было совершено вооруженное нападение и благодаря смелости и навыкам Яна Хмелевского они ушли от обстрела. После этого Дзержинский закрепил Хмелевского в качестве водителя Ленина.

В 1924 году Ленин умер. Дзержинский, предвидя накал борьбы за власть, делает несколько шагов, чтобы обезопасить «своих» людей накануне грандиозного передела. Он порекомендовал Хмелевскому уехать из Москвы на родину. Но сопроводил его справкой, о том, что тот с 1917 по 1924 год возил вождя. Ранее Хмелевский получил от Ленина личную благодарность. Ян Хмелевский уехал к себе на родину, в деревню Новики под Гродно.

«Говоря современным языком, он стал успешным и состоятельным бизнесменом. У него были машины, и он возил людей на ярмарки. Даже в Вильню возил. Такой прототип маршрутного такси сегодняшнего. У него было несколько мельниц и большое хозяйство», — рассказал Мельников.

Именно крепкое хозяйство Хмелевского привлекло после войны внимание советских чекистов. В 50-е годы ХХ века прокатилась волна переселений «неблагонадежных элементов» из европейской части СССР в Сибирь. За семьей Хмелевского также пришли, погрузили пожитки в грузовик. И тут Хмелевский попросил разрешения вернуться в дом — забыл какие-то бумаги. Он подал офицеру, производившему выселение как раз ту самую благодарность от Ленина и справку от Дзержинского. Само собой, ни о каком переселении после этого разговора не возникало.

Правда, сам Ян Хмелевский, судя по всему, больше решил судьбу не испытывать. Через несколько лет он исчез из села вместе с семьей и детьми. Куда — не знает никто. Скорее всего, он воспользовался возможностью переехать в Польшу, где его следы затерялись.