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19:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дождливая погода сменится солнечной к концу предстоящей недели в Иркутске

За окном будет до +22°C.

Малооблачная и дождливая погода в Иркутске сменится солнечной к концу предстоящей рабочей недели. Температура воздуха днем будет колебаться от +13°C до +22°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на gismeteo.

В понедельник, 5 июня, в столице Приангарья будет малооблачно и дождливо. Температура днем до +13°C. Ветер северо-западный 5 м/с.

Во вторник, 6 июня, в Иркутске облачно, возможны небольшой дождь и гроза. Температура воздуха поднимется до +18°C. Ветер западный 4 м/с.

В среду, 7 июня, в Иркутске будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Температура днем до +18°C. Ветер северо-западный 5 м/с.

В четверг, 8 июня, в столице Приангарья малооблачно, возможен небольшой дождь. За окном будет до +20°C. Ветер северный 2 м/с.

В пятницу, 9 июня, в Иркутске ясно. Столбик термометра поднимется до +22°C. Ветер юго-восточный 4 м/с.

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