Крестный ход пройдет в деревне Богоявление Семеновского района Нижегородской области 6 июня

Крестный ход пройдет в д. Богоявление Семеновского района Нижегородской области 6 июня. Как сообщили в приходе храма Живоначальной Троицы деревни Богоявление Семеновского района, церковь «Во имя Святой Троицы» 1807 года является памятником градостроительства и архитектуры.

Сейчас храм находится в аварийном состоянии, сильно повреждена алтарная часть, течет крыша, прогнил пол, а из-за снесенной несущей стены нарушилась конструкция.

Храм требует основательного ремонта. И определенные шаги по его восстановлению уже сделаны — в настоящее время проведено обследование конструкций, ведутся проектные работы.

6 июня в храме, который отмечает 120-летие, состоится праздничное богослужение (в 09:00), в тот же день в 11:00 начнется крестный ход.