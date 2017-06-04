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11:55 (мск), источник: Publika.md

Концерт The Prodigy в Кишиневе собрал более десяти тысяч зрителей

Накануне в Кишиневе выступила легендарная британская группа The Prodigy.

Источник: Publika.md

Для поклонников электронной музыки это событие стало поистине знаменательным. Многие фаны приехали из соседних стран. Всего на центральной площади молдавской столицы собралось более десяти тысяч зрителей.

Выступление британкой группы стало для кишиневких поклонников событием выдающимся.

The Prodigy исполнила свои самые популярные мелодии. Дань уважения публике британцы отдали, вынеся на сцену флаг Молдовы.

Концерт The Prodigy собрал более десяти тысяч поклонников. Многие из них ездили на выступления известной британской группы в Киев и Бухарест. А к шоу в Кишиневе готовились специально. Дмитрий, например, оделся как Кит Флинт, в надежде взять у знаменитого вокалиста автограф.

Были среди зрителей и поклонники The Prodigy из Румынии.

«Это редкая возможность. Они в этом регионе выступают редко. Мы не моглу упустить шанс их увидеть, приехали из Ясс».

«Прошло много времени с тех пор, как они выступали в Румынии. И я очень рад быть сегодня здесь, в центре Кишинева».

Отличным подарком для публики стало и выступление отечественных исполнителей. Прежде всего — Carla`s Dreams.

The Prodigy — основоположник жанра бигбит. Группа появилась в 1990 году и с тех пор продала свыше 30 миллионов альбомов.

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