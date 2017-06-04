Житель Иркутска через суд добился выплаты страховки за сгоревший автомобиль
Страховая компания выплатит пострадавшему 805 тысяч рублей.
Страховая компания выплатит пострадавшему 805 тысяч рублей.
Страховая компания «Диана» по требованию суда выплатит 805 тысяч рублей жителю Иркутска за его сгоревший автомобиль Volkswagen Touareg. Кроме того взыскан штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Подержанный автомобиль Volkswagen Touareg был приобретен жителем Иркутска в феврале 2016 года. Тогда продавец направил в страховую компанию уведомление о переходе прав и обязанностей страхователя по договору страхования. В июле 2016 года в салоне автомобиля произошел пожар, в результате чего он был полностью уничтожен. Новый владелец обратился к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, однако в выплате ему было отказано. Свой отказ страховая компания мотивировала тем, что договор страхования был заключен с прежним владельцем и после продажи автомобиля и смены собственника он автоматически прекращает свое действие.
«В процессе рассмотрения дела суд, проверив доводы ответчика о том, что при смене собственника договор страхования считается расторгнутым, посчитал их необоснованными. Поскольку включение в договор страхования условия о прекращении договора в результате смены собственника не соответствует требованиям закона, не является существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, страховая премия уплачена в полном объеме при заключении договора страхования, личность собственника, на момент его смены, не имела для страховщика существенное значение, поскольку страховую премию страховщик получил при заключении договора страхования», — отметили в ведомстве.
Судом исковые требования пострадавшего были удовлетворены, в его пользу взыскано страховое возмещение, компенсация морального вреда, а всего 805 тысяч рублей. Кроме того взыскан штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.