Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Матвиенко: "За российские деньги против РФ устраивают провокации"
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
12Воспоминания Набережной Круазет
10В тени красоты
15Последствия урагана в Москве
19:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска через суд добился выплаты страховки за сгоревший автомобиль

Страховая компания выплатит пострадавшему 805 тысяч рублей.

Страховая компания «Диана» по требованию суда выплатит 805 тысяч рублей жителю Иркутска за его сгоревший автомобиль Volkswagen Touareg. Кроме того взыскан штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Подержанный автомобиль Volkswagen Touareg был приобретен жителем Иркутска в феврале 2016 года. Тогда продавец направил в страховую компанию уведомление о переходе прав и обязанностей страхователя по договору страхования. В июле 2016 года в салоне автомобиля произошел пожар, в результате чего он был полностью уничтожен. Новый владелец обратился к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, однако в выплате ему было отказано. Свой отказ страховая компания мотивировала тем, что договор страхования был заключен с прежним владельцем и после продажи автомобиля и смены собственника он автоматически прекращает свое действие.

«В процессе рассмотрения дела суд, проверив доводы ответчика о том, что при смене собственника договор страхования считается расторгнутым, посчитал их необоснованными. Поскольку включение в договор страхования условия о прекращении договора в результате смены собственника не соответствует требованиям закона, не является существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, страховая премия уплачена в полном объеме при заключении договора страхования, личность собственника, на момент его смены, не имела для страховщика существенное значение, поскольку страховую премию страховщик получил при заключении договора страхования», — отметили в ведомстве.

Судом исковые требования пострадавшего были удовлетворены, в его пользу взыскано страховое возмещение, компенсация морального вреда, а всего 805 тысяч рублей. Кроме того взыскан штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Четверо жителей Иркутска удостоены звания «Почетный гражданин города»
В Лондоне задержали 12 человек по делу о теракте
Число пострадавших в давке в Турине составило 1,5 тыс. человек
Опубликованы первые вопросы Путину для прямой линии
Задержана вице-губернатор Владимирской области
Росгвардия пригрозила проверить вооруженных дачников
Трамп упрекнул мэра Лондона, успокоившего горожан после терактов
Скончался испанский писатель Хуан Гойтисоло
Спорт
Королевская монополия: «Реал» вновь стал победителем ЛЧ Звездная испанская команда под руководством прославленного игрока, а теперь и тренера Зинедина Зидана уже второй год подряд оставляет позади всех своих соперников
Авто
Новое поколение Volkswagen Touareg: секретов нет (почти) Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь