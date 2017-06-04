Активисты ОНФ посадили в Иркутской области 400 тысяч новых деревьев

«Акция охватила более 100 гектаров земли, всего в мероприятии “Посади дерево” приняли участие более 1,5 тысячи человек, которые посадили около 400 тысяч саженцев сосны», — сообщили в пресс-службе.

По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой, такие посадки будут проведены не только в Иркутской области, но и Республике Бурятия, Забайкальском и Красноярском краях.

«ОНФ призывает подключиться к нашей акции всех неравнодушных людей. Вместе нам удастся восстановить не одну сотню гектаров российских лесов в этом году», — цитирует пресс-служба движения Тимофееву.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Николай Будуев при этом отметил, что в России должны развиваться интерактивные системы, которые позволяли бы каждому жителю принимать участие в восстановлении лесов — отметить тот лесной участок, который, по его мнению, нуждается в помощи, и принять участие в посадке деревьев.