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18:56 (мск), источник: РИА Новости

Активисты ОНФ посадили в Иркутской области 400 тысяч новых деревьев

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в преддверии Дня эколога, который отмечается 5 июня, высадили деревья в Иркутской области на месте тех, что погибли во время лесных пожаров в предыдущие годы, сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Акция охватила более 100 гектаров земли, всего в мероприятии “Посади дерево” приняли участие более 1,5 тысячи человек, которые посадили около 400 тысяч саженцев сосны», — сообщили в пресс-службе.

По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой, такие посадки будут проведены не только в Иркутской области, но и Республике Бурятия, Забайкальском и Красноярском краях.

«ОНФ призывает подключиться к нашей акции всех неравнодушных людей. Вместе нам удастся восстановить не одну сотню гектаров российских лесов в этом году», — цитирует пресс-служба движения Тимофееву.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Николай Будуев при этом отметил, что в России должны развиваться интерактивные системы, которые позволяли бы каждому жителю принимать участие в восстановлении лесов — отметить тот лесной участок, который, по его мнению, нуждается в помощи, и принять участие в посадке деревьев.

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