Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
"Выглядела сногсшибательно": светский хроникер о экс-жене Пескова
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
Какие юбки вошли в моду этим летом
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
12Воспоминания Набережной Круазет
10В тени красоты
15Последствия урагана в Москве
18:55 (мск), источник: Вести Иркутск

День рождения города отметили жители Иркутска

Иркутск накануне отметил свой 356-й день рождения. В программе праздника была и общегородская зарядка, и уже ставшее традиционным карнавальное шествие, и концерт на площади имени Сперанского, и, конечно же, красочный фейерверк в финале.

По-спортивному встретили День города те, кому не спалось с утра. Дети и взрослые — в едином ритме. Это и танец, и одновременно зарядка. На бульваре Гагарина расположились любители активного образа жизни.

В конкурсе самых спортивных памятников Иркутска скульптура императору Александру III заняла бы первое место. Вокруг монумента спортклубы разложили свои снаряды: скакалки, гири, гимнастические коврики.

— Спортивная программа у нас не тяжёлая, чтобы все смогли себя попробовать. 50 прыжков на скакалке, 15 бёрпи-приседаний, махи гирей. Программа лёгкая, каждый может себя попробовать. Победит сильнейший.

— А мне она поможет проснуться?

— Проснуться она поможет всем, — говорит фитнес-тренер Виктор Даниленко.

Спортивный азарт коснулся даже младенцев. Они смотрели на родителей и пытались повторять их движения.

На площади организаторы установили акробатический батут. Почувствовать свободу полёта захотели многие. Взбодрившись на утренней зарядке, иркутяне отправились на главный городской праздник — костюмированное шествие. Его открыли главы округов вместе с мэром.

— Мэр и должен не с трибун смотреть, а идти вместе с жителями, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

А дальше разноцветные и яркие колонны растянулись на всю улицу Карла Маркса. Главная тема — «Иркутск — большая семья».

В этом году заявки на участие прислали 90 с лишним команд. Все они — в шествии. Если посмотреть на колонны, то можно выделить две темы, хотя была заявлена одна. Многие компании, организации представляют экологию — за чистоту Байкала, за чистоту природы.

И это не удивительно. 2017й в России — год экологии:

— Леса горят, надо больше уделять этому внимания, и наша организация это и делает, мы занимаемся профилактической работой с населением. Поэтому решили изобразить, как никогда тему актуальную.

— Мы решили отказаться от какой-то техники автомобильной, и вот у нас самоходная конструкция с большим великолепным деревом.

На роликах, ходулях и велосипедах. Тут и жонглёры, и огненное шоу:

— Праздник вообще замечательный, великолепный, я просто в таком восторге, аж голос охрип.
— Праздник замечательный, очень довольны, что пришли, приехали из Ангарска специально, молодцы, иркутяне. Поздравляем!

День города отмечают не только иркутяне. Вот — колонна военного оркестра из Монголии, а следом — гости из Балаганского района:

— Мы везде всегда участвуем. Очень замечательное настроение, спасибо за такой праздник. Всех с праздником, всех иркутян поздравляем!

По настроению жителей можно сказать однозначно — День города удался:

— Все отлично, все люди счастливы, мы тоже очень рады участвовать в таком грандиозном событии
— Нам очень понравилось, ребёнка привели в этом году, очень понравилось, очень здорово.

В это же время стадион «Труд» встречал гостей рычанием моторов на фестивале «БайкалМоторШоу». На одной площадке — более 120 участников. Среди них и совсем малыши, способные уместиться на столе, и гиганты — с колёсами в человеческий рост.

Весь Иркутск превратился в одну большую концертную площадку. На острове Юность и на главной сцене города — площади графа Сперанского — с днем рождения Иркутск поздравил маэстро Игорь Бутман.

— Настроение? Замечательное. Всегда, когда приезжаю в Иркутск, приезжаю как в родной город. Приятно, что даже в аэропорту люди узнают и хотят сфотографироваться, — говорит народный артист России Игорь Бутман.

Музыканты говорят, что здесь прекрасная акустика. И даже сравнивают «ракушку» на Юности с Сиднейским оперным театром.

Студенты-музыканты из Поднебесной открыли международный джазовый фестиваль. А завершился день рождения Иркутска праздничным фейерверком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Пикантное нижнее белье из изоленты набирает обороты в Сети
Неудачный прикол с отрезанной головой президента может стоить популярной ведущей свободы
Пикантное нижнее белье из изоленты набирает обороты в Сети
В Лондоне задержали 12 человек по делу о теракте
Число пострадавших в давке в Турине составило 1,5 тыс. человек
Опубликованы первые вопросы Путину для прямой линии
Задержана вице-губернатор Владимирской области
Росгвардия пригрозила проверить вооруженных дачников
Трамп упрекнул мэра Лондона, успокоившего горожан после терактов
Скончался испанский писатель Хуан Гойтисоло
Спорт
Королевская монополия: «Реал» вновь стал победителем ЛЧ Звездная испанская команда под руководством прославленного игрока, а теперь и тренера Зинедина Зидана уже второй год подряд оставляет позади всех своих соперников
Авто
Новое поколение Volkswagen Touareg: секретов нет (почти) Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь