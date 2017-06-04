День рождения города отметили жители Иркутска

По-спортивному встретили День города те, кому не спалось с утра. Дети и взрослые — в едином ритме. Это и танец, и одновременно зарядка. На бульваре Гагарина расположились любители активного образа жизни.

В конкурсе самых спортивных памятников Иркутска скульптура императору Александру III заняла бы первое место. Вокруг монумента спортклубы разложили свои снаряды: скакалки, гири, гимнастические коврики.

— Спортивная программа у нас не тяжёлая, чтобы все смогли себя попробовать. 50 прыжков на скакалке, 15 бёрпи-приседаний, махи гирей. Программа лёгкая, каждый может себя попробовать. Победит сильнейший.

— А мне она поможет проснуться?

— Проснуться она поможет всем, — говорит фитнес-тренер Виктор Даниленко.

Спортивный азарт коснулся даже младенцев. Они смотрели на родителей и пытались повторять их движения.

На площади организаторы установили акробатический батут. Почувствовать свободу полёта захотели многие. Взбодрившись на утренней зарядке, иркутяне отправились на главный городской праздник — костюмированное шествие. Его открыли главы округов вместе с мэром.

— Мэр и должен не с трибун смотреть, а идти вместе с жителями, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

А дальше разноцветные и яркие колонны растянулись на всю улицу Карла Маркса. Главная тема — «Иркутск — большая семья».

В этом году заявки на участие прислали 90 с лишним команд. Все они — в шествии. Если посмотреть на колонны, то можно выделить две темы, хотя была заявлена одна. Многие компании, организации представляют экологию — за чистоту Байкала, за чистоту природы.

И это не удивительно. 2017й в России — год экологии:

— Леса горят, надо больше уделять этому внимания, и наша организация это и делает, мы занимаемся профилактической работой с населением. Поэтому решили изобразить, как никогда тему актуальную.

— Мы решили отказаться от какой-то техники автомобильной, и вот у нас самоходная конструкция с большим великолепным деревом.

На роликах, ходулях и велосипедах. Тут и жонглёры, и огненное шоу:

— Праздник вообще замечательный, великолепный, я просто в таком восторге, аж голос охрип.

— Праздник замечательный, очень довольны, что пришли, приехали из Ангарска специально, молодцы, иркутяне. Поздравляем!

День города отмечают не только иркутяне. Вот — колонна военного оркестра из Монголии, а следом — гости из Балаганского района:

— Мы везде всегда участвуем. Очень замечательное настроение, спасибо за такой праздник. Всех с праздником, всех иркутян поздравляем!

По настроению жителей можно сказать однозначно — День города удался:

— Все отлично, все люди счастливы, мы тоже очень рады участвовать в таком грандиозном событии

— Нам очень понравилось, ребёнка привели в этом году, очень понравилось, очень здорово.

В это же время стадион «Труд» встречал гостей рычанием моторов на фестивале «БайкалМоторШоу». На одной площадке — более 120 участников. Среди них и совсем малыши, способные уместиться на столе, и гиганты — с колёсами в человеческий рост.

Весь Иркутск превратился в одну большую концертную площадку. На острове Юность и на главной сцене города — площади графа Сперанского — с днем рождения Иркутск поздравил маэстро Игорь Бутман.

— Настроение? Замечательное. Всегда, когда приезжаю в Иркутск, приезжаю как в родной город. Приятно, что даже в аэропорту люди узнают и хотят сфотографироваться, — говорит народный артист России Игорь Бутман.

Музыканты говорят, что здесь прекрасная акустика. И даже сравнивают «ракушку» на Юности с Сиднейским оперным театром.