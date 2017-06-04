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15:37 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пять лучших семей определены в Волгоградской области

Лучшей многодетной семьей Волгоградской области в этом году стала семья Ахмадовых из Старополтавского района, лучшей молодой семьей признана семья Поляковых из Среднеахтубинского района.

Чета Долматовых из Старополтавского района одержала победу в номинации «Сельская семья», Колпаковы из Жирновского района — в номинации «Золотая семья России», Масленниковы из Новониколаевского района — в категории «Семья — хранитель традиций».

Всем им, сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию региона, предстоит побороться за победу на Всероссийском конкурсе «Семья года», который состоится в Москве в ноябре.

Напомним, что региональный тур конкурса стартовал 15 апреля, а завершился 26 мая. В Волгоградской области за звание лучших боролись 53 семьи из всех муниципальных районов и городских округов. Многие из них отмечены региональными, общественными наградами.

Супруги Колпаковы в союзе уже более 60 лет. Оба — ветераны труда: 40 лет проработали в Жирновской линейной производственной диспетчерской станции, награждены многочисленными грамотами. Сын и дочь продолжили династию нефтяников.

Семья Масленниковых — потомственные музыканты. Супруг является художественным руководителем народного самодеятельного ансамбля русских народных инструментов. Татьяна — учитель музыки, руководитель детского ансамбля ложкарей. Трое их детей также увлечены творчеством и музыкой.

Главная цель всероссийского конкурса — укрепление престижа семьи, повышение ее социального статуса, развитие семейных ценностей и традиций. Организаторами выступают Министерство труда и социальной защиты РФ, а также Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году в конкурсе приняли участие 294 семьи из 79 субъектов Российской Федерации.

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