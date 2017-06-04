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13:13 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл провел параллель между духовным миром и мобильной связью

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как «подключиться» к духовному миру.

Источник: РИА "Новости"
Мы все пользуемся мобильными телефонами, но ведь не сама эта коробочка передает информацию от нас тому, кому мы звоним. Нас окружает невидимое энергетическое поле, и через телефончик мы с этим полем соединяемся. Точно так же Святой дух — это духовная энергетическая сила, которая объемлет всю вселенную.
Патриарх Кирилл
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В то же время, как отметил он, для того, «чтобы к этому полю подключиться, никакие телефончики не помогут, никакой научно-технический прогресс, никакая сила разума».

«К этой божественной силе мы подключаемся через нашу веру, через крещение и миропомазание, через молитву. И голос Божий часто очень в нашей жизни звучит сильнее любого голоса, который мы слышим по телефону. Голос Божий отображается в нашем сознании, в нашей совести», — заявил предстоятель.

По его словам, когда люди, особенно в трудные моменты жизни, обращаются к Богу, то получают ответ.

«А если бы не получали ответа, никто бы из нас сегодня на этой площади не стоял, да и храмов бы этих не было, никто бы не строил эту красоту. Все это делается именно потому, что люди разумом и сердцем чувствуют Божие присутствие», — подчеркнул патриарх.

Он призвал противостоять попыткам разрушить веру в Бога.

«Надо, чтобы большинство рождаемых младенцев крестилось — не только в нашей стране, а во всем мире, чтобы цепь между человеком и Богом замыкалась через участие в святых таинствах», — добавил патриарх Кирилл.

Комментарии
3
Прохор Кулагин
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Агабала Агабалаев
Прав конечно, но с каждым годом руководителей веры становятся больше, чем простых верующих, а они все хотят жить богато и красиво, а вот за счет кого?
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Без Имени
Странно что, в духовном мире еще цензуру не ввели. Да и за оскорбление чувств не наказывают. А может у бога служба безопасности отсутствует?
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