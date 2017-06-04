Патриарх Кирилл провел параллель между духовным миром и мобильной связью

Мы все пользуемся мобильными телефонами, но ведь не сама эта коробочка передает информацию от нас тому, кому мы звоним. Нас окружает невидимое энергетическое поле, и через телефончик мы с этим полем соединяемся. Точно так же Святой дух — это духовная энергетическая сила, которая объемлет всю вселенную.

В то же время, как отметил он, для того, «чтобы к этому полю подключиться, никакие телефончики не помогут, никакой научно-технический прогресс, никакая сила разума».

«К этой божественной силе мы подключаемся через нашу веру, через крещение и миропомазание, через молитву. И голос Божий часто очень в нашей жизни звучит сильнее любого голоса, который мы слышим по телефону. Голос Божий отображается в нашем сознании, в нашей совести», — заявил предстоятель.

По его словам, когда люди, особенно в трудные моменты жизни, обращаются к Богу, то получают ответ.

«А если бы не получали ответа, никто бы из нас сегодня на этой площади не стоял, да и храмов бы этих не было, никто бы не строил эту красоту. Все это делается именно потому, что люди разумом и сердцем чувствуют Божие присутствие», — подчеркнул патриарх.