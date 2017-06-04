Киев прощается с Любомиром Гузаром: онлайн-трансляция

С самого утра в храме совершаются литургии. В Собор сходятся люди, чтобы отдать последний долг Блаженнейшему Любомиру. Отметим, что попрощаться с кардиналом могут все желающие.

Добавим, что двери собора будут открыты круглосуточно. У гроба происходят молитвенные чтения.

Закончится прощание в понедельник, 5 июня, Архиерейской литургией и чином погребения. В собор приедут около 600 священнослужителей из разных епархии Украины и из-за рубежа.

В молитве будет участвовать личный посланник Папы Франциска Архиепископ Кирилл Василий, секретарь Конгрегации для Восточных Церквей.

Похоронят Блаженнейшего Любомира в крипте Патриаршего собора 5 июня в 11:00.

31 мая после тяжелой болезни ушёл из жизни бывший глава УГКЦ Блаженнейший Любомир (Гузар).