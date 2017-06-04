Ровно 120 лет назад был заложен легендарный крейсер «Аврора»

Источник: Газета.ru

Ровно 120 лет назад — 4 июня 1897 года был заложен легендарный крейсер «Аврора». Это произошло на судоверфи «Новое адмиралтейство» (ныне — «Адмиралтейские верфи» Санкт-Петербурга). Тогда никто не мог предположить, что корабль сыграет одну из важнейших ролей в российской истории, дав сигнал в октябре 1917 года началу штурма Зимнего дворца. Однако помимо этого «Аврора» стала уникальным кораблем еще и тем, что принимал участие в трех войнах XX века — Русско-Японской, Первой мировой и Великой Отечественной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:26.201696512723842% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BU5k7kZhIY3/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Календарь событий (@worlddag)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-04T01:43:33+00:00">Июн 3 2017 в 6:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Мог быть и «Психеей» В конце XIX века российское руководство приняло решение построить три крейсера нового типа, которые получили название «Проект «Диана». Русский императорский флот в те годы было необходимо модернизировать. Кроме того, усилилась военная угроза — как со стороны Англии, так и со стороны активно развивающейся Германии.

Строительство сильно затянулось, так как предприятия, производившие ряд комплектующих, были перегружены заказами и не успевали поставить их в срок. Корме того, в Российской империи не хватало мощностей и специалистов для создания корабельных двигателей нового типа, а потому машины для «Авроры» заказали у Франции. Были и другие импортные комплектующие: рефрижераторную машину для корабля заказаны в Великобритании. Вооружить корабль решили восемью 152 мм пушками Канэ, 24-мя пушками в 24 мм, восемью легкими пушками в 37 мм и четырьмя пулеметами «Максим». Общая стоимость работ составила порядка 6,4 млн рублей. Название для нового крейсера выбирал лично император Николай II. Ему предложили список из возможных названий. Среди них были: «Аврора», «Наяда», «Гелиона», «Юнона», «Психея», «Аскольд», «Варяг», «Богатырь», «Боярин», «Полкан», «Нептун». Император написал на полях записки слово «Аврора». Спущен на воду корабль был 11 мая 1900 года в присутствии Николая II и императрицы Александры Федоровны, которые наблюдали за происходящим из Императорского павильона. В ходе испытаний на военном судне было выявлено множество недостатков. В частности, компасы «Авроры» функционировали с серьезной девиацией, а машины не набирали полную мощность.

Лишь в 1903 году крейсер зачислили в состав Русского императорского флота.

Вскоре началась Русско-Японская война. «Аврора» попал в состав Второй тихоокеанской эскадры, ей предстояло, вместе с другими кораблями, предпринять переход с Балтийского в Тихий океан и вступить в схватку с противником.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.8125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BU6XbxwDmlU/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дом Пива/Beer House? (@dompivaspb)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-04T09:04:51+00:00">Июн 4 2017 в 2:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

«Несмотря на то, что корабль был зачислен в состав флота в 1903 году, к моменту войны это был уже далеко не новый корабль. Крейсера «Жемчуг», «Изумруд», а также броненосцы класса «Бородино» были новее. А крейсер «Олег» и вовсе превосходил «Аврору» по всем параметрам. В целом же конструкция «Авроры» была неудачной. Сами офицеры говорили, что корабли типа «Диана» отличаются от трансатлантического пакетбота (судно для перевозки почты) лишь некоторым количеством шестидюймовых орудий. Для своего времени «Аврора» был достаточно тихоходным и не очень хорошо вооруженным кораблем, — рассказал «Газете.Ru» военный историк Борис Юлин. По его словам «Аврора» уцелела в крайне неудачно для России войне с Японией лишь благодаря умелым действиям экипажа и грамотному руководству командира крейсера Евгению Егорьеву. Поход к японским берегам не обошелся и без забавных курьезов. В африканском порту офицеры «Авроры» взяли на борт двух крокодилов в качестве домашних питомцев. Через какое-то время их выпустили погулять на палубу, и одна из рептилий убежала от моряков и прыгнула за борт. Увы, в соленой воде океана крокодил погиб. Кроме того, на корабле был организован любительский театр, посмотреть на актеров которого приходили даже моряки с других кораблей. Выжил почти чудом В составе Второй Тихоокеанской эскадры «Аврора» вступила в Цусимское сражение, которое окончилось для российского флота полной катастрофой. Из 30 военных кораблей в том бою уцелело лишь шесть. Сам крейсер в ходе сражения прикрывал транспортные корабли эскадры. А затем пытался прикрыть огнем получившие тяжелые повреждения броненосцы. При этом «Аврора» дважды оказывалась под перекрестным огнем противника и дважды выходила из огневой засады. Также в крейсер была выпущена торпеда, однако благодаря умелому маневру «Аврора» вовремя увернулась от нее. Тем не менее японцам удалось нанести кораблю 18 серьезных повреждений, вывести из строя многие орудия, а также повредить все четыре трубы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BU6WsM0lhfL/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anastasia Porohova (@anastasiaporohova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-04T08:58:21+00:00">Июн 4 2017 в 1:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Несколько раз огнем противника с корабля был сбит флаг. Но всякий раз моряки с риском для жизни возвращали его на место. «Аврора» же выпустила по врагу порядка 2 тысяч снарядов из пушек всех калибров. В бою погибли 16 матросов и офицеров крейсера в их числе — командир Егорьев. Крейсеру удалось избежать пленения и дойти до Манилы на Филиппинах. Там он ремонтировался по соглашению между Россией и США до осени 1905 года. На следующий год корабль прибыл в Российскую империю.

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После Русско-Японской войны «Аврора» несла службу в составе Балтийского флота, совершив несколько учебных и плановых выходов в море и длительных заграничных походов. В июле 1914 года крейсер вступил в Первую мировую войну после получения соответствующей команды от вышестоящего начальства. «Аврора» в качестве сторожевого корабля патрулировала Финский залив, а также охраняла севший на мель немецкий крейсер «Магденбург», который позже был захвачен русскими моряками в качестве трофея. В 1916 году «Аврора» принимала участие в десантной операции русской армии в Рижском заливе, активно поддерживала пехоту артиллерийским огнем. За это время противник несколько раз атаковал крейсер с помощью авиации, однако ни одного повреждения нанести ему не смог. Осенью 1916 года крейсер отвели в Кронштадт для капитального ремонта. С началом февральской революции на «Авроре», команда которого до поры до времени сохраняла верность режиму, были размещены арестованные матросы с других кораблей. Командир крейсера Михаил Никольский, опасаясь их влияния на команду распорядился вывести арестантов с крейсера Однако во время их конвоирования на берег команда взбунтовалась. И Никольский вместе со старшим офицером Павлом Ограновичем лично открыли огонь по восставшим, убили одного из бунтовщиков. Тогда выступления матросов были подавлены, однако на следующий день, 28 февраля, команда поддалась на агитацию рабочих с окрестных предприятий и поддержала революцию. Никольский и Огранович были убиты матросами. Судьбоносный выстрел в октябре К октябрю 1917 года «Аврору» возглавлял выборный судовой комитет, который избрал на пост командира лейтенанта Николая Эриксона. Ремонт крейсера завершился, вскоре он должен был выйти в море для испытания машин. Но входившие в комитет большевики не дали этого сделать.

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Вместо этого «Аврору» пригнали на Неву, где в ночь на 15 октября по распоряжению большевистского руководства ее команда помогла свести Николаевский мост, разведенный юнкерами. А утром на борт крейсера прибыл начальник штаба восстания большевиков Владимир Антонов-Осеенко, где отдал распоряжение об участии команды «Авроры» в штурме Зимнего дворца. Командир Эриксон пытался сопротивляться, но угрозами его заставили подчиниться большевикам. В 21.40 командир бокового орудия Евдоким Огнев сделал выстрел в строну дворца, где размещалось Временное правительство. После этого его взяли штурмом отряды Красной гвардии. По одной из версий выстрел был холостым. Однако очевидец событий американский журналист Джон Рид утверждает, что с крейсера стреляли боевым снарядом, из-за чего Зимний получил незначительное повреждение. Во время Гражданской войны устаревшую «Аврору» отправили на стоянку в Кронштадт. В 1919 году его планировали затопить в Финском заливе чтобы не дать возможности кораблям интервентов приблизиться к Петрограду. Однако позже от этой идеи отказались.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BU6VRRPB8Rq/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Андрей (@andreich5800)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-04T08:45:56+00:00">Июн 4 2017 в 1:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

В 1922 по решению военной комиссии «Аврора» была переоборудована в учебный корабль. В этом своем качестве в 1923 — 1927 годах она совершила два похода вокруг Скандинавских стран, а также по маршруту Кронштадт-Архангельск. В 1941 году крейсер планировали исключить из списков флота, но осуществлению этого помешала Великая Отечественная война.

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После начала боевых действий значительная часть команды «Авроры» добровольцами отправилась на фронт. А уже осенью 1941 года немецкая авиация начала бомбить крейсер. 16 сентября курсантам и немногочисленным офицерам удалось сбить немецкий бомбардировщик. Но 27—30 сентября крейсер получил несколько попаданий уже из пушек немецкой дальнобойной артиллерии, в результате которых сел на грунт с креном 3° на правый борт. Обстрелы корабля не прекращались до конца блокады Ленинграда. Кроме того, в июле 1941-го из 14 орудий «Авроры» создали батарею «А», которая располагалась в районе Дудергофа Ленинградской области. Служили на этой батарее моряки с крейсера, а также военнослужащие из других частей. Эта батарея активно с 3 по 7 сентября вела огонь по скоплением сил немецких войск, которые располагались в окрестных населенных пунктах. Однако к 10 сентября немцы вошли в Дудергоф и оказались в тылу у батареи. На следующий день она была атакована с двух сторон неприятелем. Моряки отстреливались до полного израсходования боеприпасов. После этого они либо взрывали орудие, либо портили на нем приборы наводки. К 13 сентября эта батарея перестала существовать, из 165 тех, кто проходил на ней службу, к своим из окружения смогли вырваться лишь 26 человек. «Эта батарея, несмотря на скоротечность своего участия в войне, внесла важный вклад в оборону Ораниенбаумовского плацдарма. Бои под Ленинградом в 1941 году отличались крайней ожесточенностью и были очень кровопролитными. Общая обстановка для советских войск складывалась крайне неблагоприятно. В этих условиях моряки и солдаты батареи делали, что могли и как могли. Упрекать их в том, что они воевали хуже чем другие неправильно», — считает историк Борис Юлин.

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Схожего мнения придерживается и петербургский краевед и журналист Лев Лурье. «Пушки батареи стреляли до тех пор, пока могли это делать, а ни один ее моряк или солдат не попал в плен. Для той ситуации, в которой они оказались, это было уже немало», — отметил он. В августе 1944 года, когда Ленинград уже не был блокирован, комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся принял постановление, по которому «Аврору» надлежало установить у Петроградской набережной в качестве музея-памятника истории флота. С этого момента и началась вечная стоянка крейсера в Малой Невке. В экспозиции хранится более 500 уникальных экспонатов, среди которых документальные фотографии, корабельные предметы и документы, представляющие культурную и историческую ценность. Уже в новейшей истории «Аврора» неоднократно попадала в топы новостных сводок. В ночь на 6 июня 2009 года во время Петербургского экономического форума на его борту прошла вечеринка журнала «Русский пионер». Ведущими были: журналисты Тина Канделаки и Андрей Колесников. Развлекал гостей своими песнями Сергей Шнуров. Среди гостей вечера оказался полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, скандально известный олигарх Сергей Полонский.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BU6L_eYDIjG/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Олег Анненков (@annenkovoleg)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-04T07:24:52+00:00">Июн 4 2017 в 12:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>