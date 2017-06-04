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14:01 (мск), источник: 365info.kz

Застрявшие в Турции туристы вернулись в Актау

В диспетчерской службе аэропорта подтвердили посадку самолета.

Источник: 365info.kz

Как сообщили с диспетчерской службе аэропорта Актау, самолет, следовавший по маршруту Анталия-Актау, успешно приземлился сегодня в 13:20.

Пока точной информации нет, но, по предварительным данным, это воздушное судно «CRJ 200», сообщает Лада.kz.

«Наконец-то, дома. Еще вчера должны были прилететь. Забрали нас всех из гостиницы в 05:30 утра 3 июня. Четыре раза нас отправляли с одного терминала на другой. Мы уже начали выяснять, в чем дело, почему не можем улететь. Представитель авиакомпании сказал, что в самолет залетела птичка, и произошел сбой в работе. Нас определили в другую гостиницу в 12 дня, накормили и сказали, что сегодня уже не улетим. Потом в 16:00 половину туристов забрали, и, как я думаю, их посадили на рейс. Остальные остались в гостинице. Сегодня в 04:00 утра нас снова забрали в аэропорт, и с задержкой в один час мы, наконец, смогли улететь на самолете авиакомпании «SCAT», — рассказала одна из пассажирок.

Ранее сообщалось, что более 200 человек не могут вылететь из Анталии в Актау.

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