Памятник воронежскому писателю Ивану Бунину открыли во Франции

Памятник воронежскому писателю Ивану Бунину открыли во французском городе Грасс, куда писатель переехал в 1923 году. Двухметровую бронзовую скульптуру установили в парке виллы Сен-Илер рядом с городской библиотекой и виллой «Бельведер», на которой жил писатель, сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудников библиотеки в субботу, 3 июня.

Автор памятника, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, изобразил писателя в полный рост. По данным издания, на открытии присутствовали посол России во Франции Александр Орлов, мэр города Грасс Жером Вио и сенатор Жан-Пьер Леле. В день открытия памятника французская художница Ольга Болдырефф открыла выставку «В глазах Бунина», посвященную воронежскому литератору.

Иван Бунин — известный российский писатель, лауреат Нобелевской премии. Родился в Воронеже в 1870 году, здесь же прожил первые три года жизни (затем жил в Орловской губернии). Дом, который снимала семья Буниных, занимает редакция воронежского литературного журнала «Подъем» (проспект Революции, 3). Памятник писателю установили в Воронеже в сквере рядом с Никитинской библиотекой.

Писатель переехал с женой из России после революций 1917 года. Вначале семья жила на Балканах, затем во Франции (с 1920 года — в Париже, с 1923 летом — в Грассе, где Бунин снимал виллу). Впоследствии Иван Бунин покинул Париж и стал жить на виллах в Грассе постоянно. На вилле «Бельведер» он написал цикл рассказов «Темные аллеи».