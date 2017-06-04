Памятник воронежскому писателю Ивану Бунину открыли во Франции
Литератор жил в Грассе с 1923 года.
Литератор жил в Грассе с 1923 года.
Памятник воронежскому писателю Ивану Бунину открыли во французском городе Грасс, куда писатель переехал в 1923 году. Двухметровую бронзовую скульптуру установили в парке виллы
Автор памятника, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, изобразил писателя в полный рост. По данным издания, на открытии присутствовали посол России во Франции Александр Орлов, мэр города Грасс Жером Вио и сенатор
Иван Бунин — известный российский писатель, лауреат Нобелевской премии. Родился в Воронеже в 1870 году, здесь же прожил первые три года жизни (затем жил в Орловской губернии). Дом, который снимала семья Буниных, занимает редакция воронежского литературного журнала «Подъем» (проспект Революции, 3). Памятник писателю установили в Воронеже в сквере рядом с Никитинской библиотекой.
Писатель переехал с женой из России после революций 1917 года. Вначале семья жила на Балканах, затем во Франции (с 1920 года — в Париже, с 1923 летом — в Грассе, где Бунин снимал виллу). Впоследствии Иван Бунин покинул Париж и стал жить на виллах в Грассе постоянно. На вилле «Бельведер» он написал цикл рассказов «Темные аллеи».