Кто и как не любит туристов. И каких именно
Международный туризм — это огромная по обороту отрасль. Которая, естественно, стремится к развитию. Но есть места, где туристам уже не рады. И тому есть причины.
Международный туризм — это огромная по обороту отрасль. Которая, естественно, стремится к развитию. Но есть места, где туристам уже не рады. И тому есть причины.
Мировые финансовые кризисы, террористические угрозы и локальные военные конфликты не добавляют спокойствия в нашу жизнь. Однако международный туризм продолжает расти, сообщает Всемирная туристская организация ООН. В 2016 году туристы совершили 1 млрд 235 млн международных поездок. И эксперты предвидят, что дальше эти цифры будут увеличиваться.
С одной стороны, для туристических центров это хорошо: ведь чем больше приезжих, тем больше денег. С другой — некоторые мировые туристические столицы и так уже не знают, как от этих туристов избавиться.
Но есть и те, кто решает проблемы, которые создают туристы, более радикально. Испанская Барселона в 2015 году временно приостановила выдачу лицензий на сдачу в аренду жилья, а позже власти запретили строительство новых отелей. Итальянский курорт
В общем, совет туристам один — и он тот же, который им давали мама с бабушкой в детстве. Ведите себя прилично и убирайте за собой. А то в следующий раз флорентийцы будут не водой ступеньки поливать, а
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik