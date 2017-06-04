Кто и как не любит туристов. И каких именно

Мировые финансовые кризисы, террористические угрозы и локальные военные конфликты не добавляют спокойствия в нашу жизнь. Однако международный туризм продолжает расти, сообщает Всемирная туристская организация ООН. В 2016 году туристы совершили 1 млрд 235 млн международных поездок. И эксперты предвидят, что дальше эти цифры будут увеличиваться.

С одной стороны, для туристических центров это хорошо: ведь чем больше приезжих, тем больше денег. С другой — некоторые мировые туристические столицы и так уже не знают, как от этих туристов избавиться. Деньги-то они, конечно, оставляют — но не только их. В этом и проблема. Власти Флоренции, например, решили применить новые меры для борьбы с неаккуратными туристами, пишет газета The Guardian. Улицы и лестницы исторического центра города будут регулярно поливать водой из шлангов. Мэрия таким образом надеется отпугнуть отдыхающих, которые любят устраивать пикники на тротуарах и лестницах около достопримечательностей, а потом не утруждают себя уборкой. Флорентийский градоначальник отмечает, что он ничего не имеет против путешественников — он против тех, кто не уважает культурное наследие его города.