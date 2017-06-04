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15:25 (мск), источник: Индикатор

В Чикаго расцвели гигантские зловонные цветы

В Ботаническом саду Чикаго одновременно расцвело два аморфофаллуса титанического — огромного тропического растения, пахнущего смесью из тухлых яиц и рыбы.

В Ботаническом саду Чикаго одновременно расцвело два аморфофаллуса титанического — огромного тропического растения, пахнущего смесью из тухлых яиц и рыбы. Об этом сообщается на сайте сада.

Аморфофаллус цветет раз в десять лет, а цветение продолжается примерно несколько дней. Растение достигает высоты до двух метров, при этом испускает зловонный запах, чтобы привлекать опыляющих жуков и мух.

«Два аморфофаллуса одновременно расцветают очень редко, это необычное явление, в Северной Америке мы такое наблюдаем впервые», — сообщил биолог Грег Мюллер.

Эти редкие цветы встречаются только в одном месте на Земле — на индонезийском острове Суматра. Из-за вырубки леса на острове цветок оказался практически истреблен. Сейчас ботанические сады всего мира культивируют и сохраняют это редкое растение.

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