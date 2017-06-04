В Чикаго расцвели гигантские зловонные цветы

В Ботаническом саду Чикаго одновременно расцвело два аморфофаллуса титанического — огромного тропического растения, пахнущего смесью из тухлых яиц и рыбы. Об этом сообщается на сайте сада.

Аморфофаллус цветет раз в десять лет, а цветение продолжается примерно несколько дней. Растение достигает высоты до двух метров, при этом испускает зловонный запах, чтобы привлекать опыляющих жуков и мух.

«Два аморфофаллуса одновременно расцветают очень редко, это необычное явление, в Северной Америке мы такое наблюдаем впервые», — сообщил биолог Грег Мюллер.