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18:16 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют еще несколько улиц

В Самаре продолжаются работы по ремонту тепловых сетей, в связи с чем будет ограничен проезд еще по трем улицам, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в понедельник, 5 июня, в 8:00 перекроют движение по улице Комсомольской на двух участках: от улицы Максима Горького до улицы Водников и от улицы Водников до улицы Алексея Толстого, а также по четной стороне улицы Алексея Толстого в районе пересечения с улицей Комсомольской. Ограничения будут действовать до 23:00 9 июня.

С 08:00 10 июня до 23:00 10 июля будет закрыт проезд по улице Алма-Атинской на участке от улицы Черемшанской до улицы Енисейской.

С 08:00 24 июня до 08:00 25 июня нельзя будет проехать по улице Солнечной на участке протяженностью 50 метров от улицы Георгия Димитрова в сторону улицы Ташкентской.

На время перекрытий изменится схема движения общественного транспорта:

автобусы маршрутов №№ 12, 21, 68, 89, 264, 268, 297 проследуют по улицам Алма-Атинская, Енисейская, по переулку Ташкентский, по улицам Ставропольская, Пугачевская, Черемшанская, Алма-Атинская;.

автобус № 9 — по улицам Алма-Атинская, Енисейская, по переулку Ташкентский, по улице Ставропольская;.

троллейбус № 16 на время проведения работ по улице Комсомольской ездить не будет, он проследует в объезд.

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