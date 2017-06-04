Белорусские судэксперты будут устанавливать пол и возраст лица по почерку и подписи
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские судебные эксперты будут устанавливать пол и возраст лица по почерку и подписи, сообщила БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Анна Жданова.
В связи с общемировой тенденцией по снижению письменной практики, широким распространением
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В Госкомитете судебных экспертиз также апробируется программный продукт по исследованию подписей и однословных записей, который разработан Российским федеральным центром судебной экспертизы. Его принцип строится на использовании теории вероятности, математической статистики. В деятельность Госкомитета эта методика с использованием соответствующего программного продукта будет внедрена до конца 2017 года.
По пути развития количественных оценок признаков почерка и подписи, а также разработки программных продуктов, реализующих модельные (количественные) методы исследования, идут и соседние государства, например, Польша. На западе также достаточно серьезно подходят к развитию компьютерных систем по исследованию почерка, они внедряются в биометрические системы. Вырабатываются математические алгоритмы.
Перспективным направлением развития почерковедческих экспертиз является диагностика. Изучается зависимость почерка от психологических особенностей личности, на основании таких исследований создаются программные комплексы.
В центральном аппарате Госкомитета судэкспертиз эксперты со всей республики, а также лица, осуществляющие