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18:20 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские судэксперты будут устанавливать пол и возраст лица по почерку и подписи

Сейчас в Научно-практическом центре Госкомитета судэкспертиз Беларуси разрабатывается методика исследования кратких записей и подписей, изображения которых размещены в копиях документов (бумажных и электронных).

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские судебные эксперты будут устанавливать пол и возраст лица по почерку и подписи, сообщила БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Анна Жданова.

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В связи с общемировой тенденцией по снижению письменной практики, широким распространением копировально-множительной техники научные работники в области судебной экспертизы и практикующие эксперты сосредотачивают усилия на развитии методик исследования малообъемных рукописей: подписей и кратких записей.

Сейчас в Научно-практическом центре Госкомитета судэкспертиз Беларуси разрабатывается методика исследования кратких записей и подписей, изображения которых размещены в копиях документов (бумажных и электронных). Это обусловлено тем, что часто граждане или представители юрлиц, обращающиеся за почерковедческой экспертизой, не могут предоставить на исследование оригиналы документов. Сейчас отечественными судебными экспертами внедряются методики по установлению пола и возраста лица на основании признаков почерка. К проведению таких экспертиз в Госкомитете приступят в ближайшее время.

В Госкомитете судебных экспертиз также апробируется программный продукт по исследованию подписей и однословных записей, который разработан Российским федеральным центром судебной экспертизы. Его принцип строится на использовании теории вероятности, математической статистики. В деятельность Госкомитета эта методика с использованием соответствующего программного продукта будет внедрена до конца 2017 года.

По пути развития количественных оценок признаков почерка и подписи, а также разработки программных продуктов, реализующих модельные (количественные) методы исследования, идут и соседние государства, например, Польша. На западе также достаточно серьезно подходят к развитию компьютерных систем по исследованию почерка, они внедряются в биометрические системы. Вырабатываются математические алгоритмы.

Перспективным направлением развития почерковедческих экспертиз является диагностика. Изучается зависимость почерка от психологических особенностей личности, на основании таких исследований создаются программные комплексы.

В центральном аппарате Госкомитета судэкспертиз эксперты со всей республики, а также лица, осуществляющие контрольно-методическую работу в данном направлении, обсуждали проблемные вопросы проведения, а также современные направления развития судебной почерковедческой экспертизы. В сборе приняли участие представители Госкомитета судэкспертиз, Научно-практического центра Госкомитета судэкспертиз, Института повышения квалификации и переподготовки кадров комитета судэкспертиз, Академии Министерства внутренних дел.

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