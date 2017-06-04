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19:44 (мск), источник: УНИАН

Завтра Авдеевка может остаться без воды — МВОТ

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сейчас развозят воду по улицам города.

Источник: УНИАН

Завтра Авдеевка может остаться без воды.

Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ), из-за обстрелов был поврежден трубопровод и линию электропередач, что привело к остановке Донецкой фильтровальной станции. Вследствие этого Авдеевка осталась без водоснабжения.

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«Пока резервуар с водой для нужд города фактически исчерпан, пока что отсутствует возможность его наполнить. Таким образом, 5 июня Авдеевка может остаться без воды», — сказано в сообщении.

При этом в министерстве заверили, что в координации с другими ведомствами и гуманитарными организациями работают над обеспечением жителей города питьевой водой.

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сейчас развозят воду по улицам города.

Напоминается, что работа фильтровальной станции была прекращена 1 июня. Причина — повреждение трубопровода в результате обстрела возле села Яковлевка недалеко от Донецка. Впоследствии ремонтная бригада провела сварочные работы, и трубопровод был запущен.

Однако 2 июня была повреждена линия электропередач, вследствие чего фильтровальная станция была обесточена. 3 июня представители энергетической компании осмотрели линию и обнаружили повреждения.

Однако пока нет возможности провести ремонтные работы, поскольку работать в данном районе невозможно без предварительного согласования с российской стороной. По состоянию на 11.00 соответствующая заявка не была согласована российской стороной в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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