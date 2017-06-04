Завтра Авдеевка может остаться без воды — МВОТ
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сейчас развозят воду по улицам города.
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сейчас развозят воду по улицам города.
Завтра Авдеевка может остаться без воды.
Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ),
«Пока резервуар с водой для нужд города фактически исчерпан, пока что отсутствует возможность его наполнить. Таким образом, 5 июня Авдеевка может остаться без воды», — сказано в сообщении.
При этом в министерстве заверили, что в координации с другими ведомствами и гуманитарными организациями работают над обеспечением жителей города питьевой водой.
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сейчас развозят воду по улицам города.
Напоминается, что работа фильтровальной станции была прекращена 1 июня. Причина — повреждение трубопровода в результате обстрела возле села Яковлевка недалеко от Донецка. Впоследствии ремонтная бригада провела сварочные работы, и трубопровод был запущен.
Однако 2 июня была повреждена линия электропередач, вследствие чего фильтровальная станция была обесточена. 3 июня представители энергетической компании осмотрели линию и обнаружили повреждения.
Однако пока нет возможности провести ремонтные работы, поскольку работать в данном районе невозможно без предварительного согласования с российской стороной. По состоянию на 11.00 соответствующая заявка не была согласована российской стороной в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.