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17:19 (мск), источник: ТАСС

Умер писатель Хуан Гойтисоло

Испанский писатель и журналист умер в возрасте 86 лет в Марракеш.

Источник: ИТАР-ТАСС

МАДРИД, 4 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский писатель и журналист Хуан Гойтисоло умер в возрасте 86 лет в Марракеше. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, в последние месяцы здоровье писателя было очень слабым, несколько раз его госпитализировали. Точная причина его смерти не сообщается.

Хуан Гойтисоло родился 6 января 1931 года в Барселоне. На его счету множество рассказов и новелл. Среди наиболее известных — «Ловкость рук» (Juegos de manos, 1954), «Печаль в раю» (Duelo en el Paraiso, 1955), «Особые приметы» (Senas de identidad, 1966).

Как журналист Гойтисоло сотрудничал с газетой El Pais и писал репортажи о событиях в Чечне. В 2014 году он стал обладателем литературной премии Мигеля де Сервантеса.

Комментарии
2
А Б
Соболезнования и сочувствие родным и близким писателя. В РФ он приобрёл особую известность после публикации своего произведения "Пейзажи войны с Чечнёй в качестве фона", в котором очень хорошо показал роль федеральной власти в чеченских событиях.
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Игорь Pikalor
Хз, это хто? Покойся с миром
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