Умер писатель Хуан Гойтисоло

МАДРИД, 4 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский писатель и журналист Хуан Гойтисоло умер в возрасте 86 лет в Марракеше. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, в последние месяцы здоровье писателя было очень слабым, несколько раз его госпитализировали. Точная причина его смерти не сообщается.