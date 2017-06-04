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18:56 (мск), источник: РИА Крым

Российский космонавт стал почетным гражданином Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости (Крым). Герой России, летчик-космонавт, уроженец Симферополя Олег Котов получил удостоверение о присвоении звания почетного гражданина крымской столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«Решение о присвоении почетного звания принято за проявление героизма в экстремальных ситуациях, авторитет у жителей городского округа, обретенный долгой трудовой деятельностью», — говорится в сообщении.

В свою очередь Олег Котов отметил, что данная награда для него имеет особое значение, поскольку была присвоена жителями родного города.

«Я планирую и далее продолжить свою работу в сфере патриотического воспитания молодежи. В частности, в настоящей момент прорабатывается возможность создания молодежно-патриотического центра на базе центра управления полетами», — рассказал космонавт.

Котов Олег Валерьевич родился в октябре 1965 года в Симферополе. Является летчиком-космонавтом Центра подготовки космонавтов им. Ю. А Гагарина Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Трижды совершал полеты в космос. Ведет активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи.

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