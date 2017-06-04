Российский космонавт стал почетным гражданином Симферополя

«Решение о присвоении почетного звания принято за проявление героизма в экстремальных ситуациях, авторитет у жителей городского округа, обретенный долгой трудовой деятельностью», — говорится в сообщении.

В свою очередь Олег Котов отметил, что данная награда для него имеет особое значение, поскольку была присвоена жителями родного города.

«Я планирую и далее продолжить свою работу в сфере патриотического воспитания молодежи. В частности, в настоящей момент прорабатывается возможность создания молодежно-патриотического центра на базе центра управления полетами», — рассказал космонавт.