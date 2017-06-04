В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Погода в Самарской области не перестает преподносить сюрпризы. Так, начало лета ознаменовалось ливнями, грозами и сильным ветром, а теперь ко всему этому добавились заморозки.
Погода в Самарской области не перестает преподносить сюрпризы. Так, начало лета ознаменовалось ливнями, грозами и сильным ветром, а теперь ко всему этому добавились заморозки.
По информации Приволжского УГМС, заморозки ожидаются в ночь на понедельник, 5 июня, в воздухе и на поверхности почвы от 0 °C до -2°С. В связи с чем в области было объявлено штормовое предупреждение.
Однако, как уверяют синоптики, в начале следующей недели погода начнет «исправляться»: осадки постепенно прекратятся, а температурный фон начнет повышаться. Днем воздух будет прогреваться до +20…+22°С.