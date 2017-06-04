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18:36 (мск), источник: БЕЛТА

ГАИ Минска усиливает контроль за соблюдением мотоциклистами ПДД

Будет уделено внимание техническому состоянию двухколесных транспортных средств, а также мототранспорту с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным знаком.

Источник: Reuters

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска на период мотосезона усиливает контроль за соблюдением мотоциклистами ПДД, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района ГУВД Мингорисполкома Любовь Трепашко.

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Будет уделено внимание техническому состоянию двухколесных транспортных средств, а также мототранспорту с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным знаком. Планируется организация рейдов в местах отдыха и проведения массовых развлекательных и спортивных мероприятий.

Многие водители данной категории транспорта воспринимают езду на мотоцикле как развлечение и не задумываются о травматизме и вероятности гибели на дороге. В связи с этим проведение указанных мероприятий, напоминание байкерам о необходимости соблюдать ПДД, дорожную взаимовежливость особенно актуальны, отметила Любовь Трепашко.

В течение нескольких лет количество дорожных происшествий с участием двухколесного вида транспорта несколько сокращается. В то же время дисциплинированность мотолюбителей оставляет желать лучшего и требует мер по стабилизации ситуации. В столице с начала сезона по вине мотоциклистов было совершено 5 учетных ДТП, в них оказались ранеными 4 человека, 1 погиб, сообщила старший инспектор.

Наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми мотоциклистами на дороге, являются отсутствие прав управления соответствующей категории, эксплуатация незарегистрированных транспортных средств, превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии.

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