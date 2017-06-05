В Воронеже выставили тактильные картины для незрячих людей

Выставка «Видеть невидимое» открылась в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля искусств в субботу, 3 июня. В экспозицию для незрячих посетителей вошли семь объемных копий знаменитых шедевров живописи из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и Воронежского областного художественного музея имени Крамского. Все экспонаты на выставке можно потрогать руками.

Воронеж — четвертый город на карте инклюзивного проекта. За прошедший год выставка «Видеть невидимое» побывала в Москве, Казани и Волгограде. Для создания тактильных репродукций были выбраны шесть картин из собрания Пушкинского музея: «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с Младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо.

В воронежской экспозиции к ним добавилась еще одна картина — «Крестьянская трапеза» Джакомо Франческо Чиппера. В каждом городе, где бывает передвижная выставка, к экспозиции добавляют произведение из коллекции местного музея. В выставочном зале оригинал XVIII века из основной экспозиции музея и его тактильную копию повесили рядом, чтоб все желающие могли сравнить картины и лучше понять технику изготовления объемной живописи. После закрытия выставки объемная картина навсегда останется в музее Крамского.

Посетители экспозиции могут воспользоваться специальными наушниками с тифлокомментариями, озвученными известным актером Евгением Мироновым. Аудиосопровождение объемных картин подскажет, как именно двигать по изображению руками, чтобы лучше понять, что нарисовано на холсте. Комментарий к картине «Крестьянская трапеза» непосредственно в Воронеже записал актер Театра имени Вахтангова Виктор Добронравов. Организаторы выставки обратились за помощью в записи именно к нему, так как Виктор — сын артиста Федора Добронравова, который родился, учился и долгое время жил и работал в Воронеже.

Посетить выставку «Видеть невидимое» могут не только незрячие и слабовидящие люди, но и все желающие. Зрячие посетители могут попытаться увидеть картины кончиками пальцев, воспользовавшись специальными одноразовыми темными очками.

Выставка «Видеть невидимое» будет работать в Воронежском музее имени Крамского до 24 июня. Вход свободный. Расписание других бесплатных событий седьмого Платоновфеста ищите в материале РИА «Воронеж».

«Видеть невидимое» — второй инклюзивный проект в истории Платоновского фестиваля. В 2014 году в программу форума вошел спектакль «Майская ночь» Московского театра кукол по произведению Николая Гоголя, созданный специально для незрячих людей.