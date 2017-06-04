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19:15 (мск), источник: РИА Новости

Жители Камчатки сняли на видео зашедшего в город медведя

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Вилючинске был замечен прогуливающийся по улицам бурый медведь, сообщило управление МЧС России по Камчатскому краю.

Охотоведам и полиции удалось отогнать хищника за пределы города. Как отмечается в сообщении, летом медведи довольно активны — в поисках пищи они могут преодолевать тысячи километров.

Жителям Вилючинска удалось снять гуляющего по городу медведя на видео.

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