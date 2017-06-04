Жители Камчатки сняли на видео зашедшего в город медведя
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Вилючинске был замечен прогуливающийся по улицам бурый медведь, сообщило управление МЧС России по Камчатскому краю.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Вилючинске был замечен прогуливающийся по улицам бурый медведь, сообщило управление МЧС России по Камчатскому краю.
Охотоведам и полиции удалось отогнать хищника за пределы города. Как отмечается в сообщении, летом медведи довольно активны — в поисках пищи они могут преодолевать тысячи километров.
Жителям Вилючинска удалось снять гуляющего по городу медведя на видео.