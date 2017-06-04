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19:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Группа «Океан Эльзы» перенесла бесплатный концерт в Донбассе

Концерт группы «Океан Эльзы» перенесли в связи с плохим состоянием трибун стадиона в Северодонецке и его небольшой вместимостью. Выступление пройдет в городе Лисичанск на стадионе «Шахтер».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Группа «Океан Эльзы» вынуждена перенести запланированный на 9 июня концерт в Северодонецке Луганской области в соседний Лисичанск. Об этом заявляет пресс-служба группы.

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«В связи с плохим состоянием трибун стадиона в Северодонецке и его небольшой вместимостью, заявленный концерт группы “Океан Эльзы” переносится в город Лисичанск на стадион “Шахтер”, который даст возможность принять большее количество зрителей», — сообщили музыканты.

Все остальное без изменений: 9 июня 2017 года, вход с 18:00, начало концерта в 20:00. Также подчеркивается, что вход на мероприятие свободный.

Программа выступления в Лисичанске будет идентична той, которая была представлена в странах «Мирового тура 2016−2017». Прозвучат и песни альбома «Без меж», и главные хиты группы.

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