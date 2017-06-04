Прогноз погоды на 5 июня: неделя начнётся с дождей

Прогноз погоды на 5 июня по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане 5 июня переменная облачность, ночью ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит +11… +13 градусов по Цельсию, днём воздух в столице прогреется до +23 градусов.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 10 м/с. Дневная температура составит +26… +28 градусов.

В Акмолинской области 5 июня местами дождь, гроза, возможен град. Ветер местами 15−20 м/с. Температура воздуха составит +8… +13, местами опустится до +4 градусов, днём воздух прогреется до +15… +20, местами до 25 тепла.

В понедельник на территории Актюбинской области ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха на протяжении суток будет колебаться от +5, местами +2, до +17 градусов.

Дождливая погода ожидает и жителей Алматинской области. Но при этом будет тепло. Ночью +15… +20 градусов тепла, местами +23, днём до 33 градусов, местами +36.

В Атырауской области ясно. Температурный фон за сутки составит от +7 до +22 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра могут достигать до 15−20 м/с. Температура воздуха составит от +10 ночью до +30 градусов днём, местами воздух прогреется до 33 градусов тепла.

В Жамбылской области местами кратковременный дождь, гроза. Дневная температура по области может достигнуть +30 градусов, местами даже +33.

В Западно-Казахстанской области, по прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит всего +5… +10 градусов, а местами опустится до +2. Днём + 15… +20 градусов по Цельсию. Гроза, усиление ветра до 15−20 м/с.

На территории Карагандинской области в понедельник ожидается сухая погода. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +13 до +24 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, утром и днём дождь. 5 июня на территории региона ожидается +8…+20 градусов по Цельсию.

Кратковременный дождь и грозу прогнозируют синоптики в понедельник в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит +10… +15, днём +25… +30, местами до +34 градусов.

Жителей Мангистауской области обрадует ясная погода. Днём воздух прогреется до +27 градусов.

Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Павлодарской области. Порывы ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха составит от ночью +10… +15, днём +20… +25, местами 28 градуса тепла.

Сильная гроза с порывами ветра до 15−20 м/с ожидается в Северо-Казахстанской области. Воздух днём прогреется от +7 до +18 градусов по Цельсию.