Более 300 врачей не хватает в медучреждениях СКО

АСТАНА, 4 июн — Sputnik. В медучреждениях Северо-Казахстанской области не хватает 316 врачей, сообщил на заседании политсовета партии «Нур Отан» руководитель областного управления здравоохранения Владимир Безлер.

«Дефицит всех врачей по области составляет 316 человек, в том числе по селу — 129. Дефицит врачей узких специальностей — 273 единицы, в том числе по районам —115. Требуются педиатры, лор, окулисты, клинические фармакологи», — рассказал Безлер.

По его данным, на сегодняшний день 266 врачей, работающих в Петропавловске, нуждаются в жилье, из них 147 стоят в очереди на жилье.

«Основной метод привлечения молодых специалистов — участие представителей медучреждеий в ярмарках вакансий медвузов и заключение договоров с будущими врачами. Таких договоров в этом году заключено 87. В сельской местности с целью закрепления молодых специалистов акиматами предоставляются меры социальной поддержки — обязательный “социального пакета” в размере 70 МРП из республиканского бюджета и 200 МРП из средств местного бюджета, выделяется социальная поддержка на приобретение жилья (льготный кредит) в размере 630 МРП», — проинформировал Безлер.

В то же время для врачей, желающих работать в Петропавловске, главным становится именно жилищный вопрос. Соцоплата арендного жилья работодателем — на сегодня наиболее распространенный способ его решения.

«Если проблема существует — надо ее решать всяческими способами. Есть бюджетные средства, есть спонсоры. Думать надо, отрабатывайте этот вопрос», — посоветовал главе облздрава аким Северо-Казахстанской Кумар Аксакалов.

Он поддержал главного врача первой городской поликлиники Светлану Кашенцеву, предложившую решить вопрос с помощью общежитий.

«Пока молодой специалист накапливает деньги на первый взнос, чтобы взять жилье в ипотеку, можно пожить в общежитии. Ведь медорганизации оплачивают аренду жилья. Наша поликлиника, например, 8 миллионов тенге в год платит за жилье молодым специалистам — со стажем до трех лет. Эти деньги мы могли бы направить на общежитие», — сказала она.

Между тем, дефицит врачей создается и за счет того, что старшее поколение уходит на заслуженный отдых.

По данным управления здравоохранения, в медицинских организациях области работают 215 врачей пенсионного и 94 — предпенсионного возраста.

«В случае их увольнения дефицит увеличится в разы», — констатируют в ведомстве.

Медицинскую помощь населению области в государственных медицинских организациях СКО сегодня оказывают 1 тысяча 402 врача и 5 тысяч 81 средний медицинский работник.