Май в Москве в этом году оказался самым холодным с начала века

«В Москве май стал самым холодным в 21 веке, его температура (10,9 градусов) ниже нормы на 2,2 градуса. Осадков в мае выпало 84 мм, или 164% от месячной нормы. В целом весна в Москве по температуре близка к норме, за счет теплого марта немного ее превышает», — говорится в сообщении.

В Сибири и Дальнем Востоке температура воздуха оказалась близкой к норме, хотя тепло и холод резко сменяли друг друга.

На западе и востоке страны весна была совершенно не похожа. Экстремально теплый март сменился на европейской территории на прохладный апрель, а затем и на холодный май, тогда как за Уралом вся весна была очень теплой, и аномалии средней температуры за весенний период года достигли здесь плюс 4 — плюс 6 градусов.

«В целом по России средняя температура воздуха за весну 2017 года находится на верхней строчке самых высоких значений. Первенство она делит с весной 2014 года», — отмечено в сообщении.