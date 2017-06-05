МЧС прогнозирует в Нижегородской области чрезвычайные ситуации из-за заморозков утром и ночью 5 июня

По данным ФГБУ, ночью и утром 5 июня местами в области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0º до -2º.

«В связи с опасными погодными условиями повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений», — передает «Верхне-Волжское УГМС» предупреждение ГУ МЧС.

Кроме того, прогнозируется увеличение числа техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.