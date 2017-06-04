Спасатели предупредили об ухудшении погоды в 13 областях центральной России

Сильный ветер, дожди, местами гроза и град ожидаются в Смоленской, Тверской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Владимировской, Брянской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

«В соответствии с прогнозом ФКУ Центра “Антистихия” МЧС России 5 июня на территории Смоленской, Тверской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Владимировской, Брянской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областей прогнозируется сильный дождь, ливневой дождь, местами гроза, град. Ветер по всему ЦФО с порывами до 15 м/с, при грозе — 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Региональное управление МЧС просит жителей Смоленска быть предельно внимательными и осторожными, избегать высотных конструкций, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, не парковать автомобили под крупными деревьями.