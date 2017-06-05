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00:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Telegram оказался частично недоступен в России из-за системы блокировок Роскомнадзора

Российские пользователи Telegram сообщили о временной недоступности мессенджера. Причиной неполадок стали особенности системы блокировок Роскомнадзора.

Источник: Reuters

По данным консультанта ФБК Владислава Здольникова, владелец одного из доменов, заблокированных ведомством, внес IP-адреса Telegram и еще нескольких ресурсов в список доменных имен (DNS), сообщает TJournal.

Господин Здольников объяснил, что система блокировок Роскомнадзора устроена так, что любой владелец запрещенного ресурса может нарушить работу других сайтов и сервисов. По его словам, владелец запрещенного домена dymoff.space внес в DNS адреса Telegram, «Одноклассников», Первого канала, Фейсбука, «Пикабу» и других. Отмечается, что доступ к этим ресурсам был ограничен только у части пользователей.

Напомним, в мае Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адреса мессенджеров BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Сервисы были заблокированы после того, как отказались предоставлять российским властям данные о пользователях и их активности. Кроме того, они отказались признать себя организаторами распространения информации.

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