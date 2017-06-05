Telegram оказался частично недоступен в России из-за системы блокировок Роскомнадзора
Российские пользователи Telegram сообщили о временной недоступности мессенджера. Причиной неполадок стали особенности системы блокировок Роскомнадзора.
Российские пользователи Telegram сообщили о временной недоступности мессенджера. Причиной неполадок стали особенности системы блокировок Роскомнадзора.
По данным консультанта ФБК Владислава Здольникова, владелец одного из доменов, заблокированных ведомством, внес
Господин Здольников объяснил, что система блокировок Роскомнадзора устроена так, что любой владелец запрещенного ресурса может нарушить работу других сайтов и сервисов. По его словам, владелец запрещенного домена dymoff.space внес в DNS адреса Telegram, «Одноклассников», Первого канала, Фейсбука, «Пикабу» и других. Отмечается, что доступ к этим ресурсам был ограничен только у части пользователей.
Напомним, в мае Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адреса мессенджеров BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Сервисы были заблокированы после того, как отказались предоставлять российским властям данные о пользователях и их активности. Кроме того, они отказались признать себя организаторами распространения информации.