Источником «инопланетных» сигналов назвали космические струны

Специалисты полагают, что быстрые радиовсплески генерируются сверхпроводящими космическими струнами — реликтовыми одномерными складками пространства-времени. Такие объекты содержат материю, которая может вести себя как гигантская антенна, излучающая мощные электромагнитные сигналы.

Параметры излучения гипотетических сверхпроводящих струн, по мнению авторов, укладываются в наблюдаемые характеристики достигающих Землю быстрых радиовсплесков. Ученые отмечают, что для проверки их гипотезы необходимы продолжительные астрономические наблюдения.

Первый быстрый радиоимпульс был обнаружен в 2001 году радиотелескопом в Австралии, данные с которого обработали только к 2007 году. С тех пор подтверждено существование около 20 таких сигналов. Их вероятным источником ученые считают, в частности, нейтронную звезду или инопланетян.