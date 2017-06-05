Самый массовый ЕГЭ по выбору напишут более 350 тысяч выпускников

По данным ведомства, заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали около 358 тысяч человек, что превышает половину участников ЕГЭ этого года. В Рособрнадзоре пояснили, что свои результаты участники экзамена узнают на позднее 22 июня.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.

Досрочный период ЕГЭ 2017 года проходил с 23 марта по 14 апреля. Досрочно экзамены сдавали около 26,5 тысячи участников, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщал ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.