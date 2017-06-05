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01:15 (мск), источник: РИА Новости

Самый массовый ЕГЭ по выбору напишут более 350 тысяч выпускников

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Самый массовый из экзаменов по выбору — ЕГЭ по обществознанию — напишут в понедельник выпускники российских школ, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали около 358 тысяч человек, что превышает половину участников ЕГЭ этого года. В Рособрнадзоре пояснили, что свои результаты участники экзамена узнают на позднее 22 июня.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.

Досрочный период ЕГЭ 2017 года проходил с 23 марта по 14 апреля. Досрочно экзамены сдавали около 26,5 тысячи участников, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщал ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

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