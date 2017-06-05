Экология Иркутской области одна из худших в стране
Таковы данные рейтинга составленного организацией «Зеленый патруль». Общественники поместили Прибайкалье на 78 строчку из 85.
Таковы данные рейтинга составленного организацией «Зеленый патруль». Общественники поместили Прибайкалье на 78 строчку из 85.
Таковы данные рейтинга составленного организацией «Зеленый патруль». Общественники поместили Прибайкалье на 78 строчку из 85.
При составлении рейтинга учитывались состояние воздуха и воды, наличие сбросов и выбросов, активность общественных организаций и ответственность местных властей. Как уточняет ИркутскМедиа, кроме нашего региона проблемы есть в Бурятии, Еврейской автономной области, а также Подмосковье, Свердловской и Челябинской областях. Лучшей признана экология в Тамбовском регионе страны.