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04:10 (мск), источник: Вести Иркутск

Экология Иркутской области одна из худших в стране

Таковы данные рейтинга составленного организацией «Зеленый патруль». Общественники поместили Прибайкалье на 78 строчку из 85.

Источник: Вести Иркутск

Таковы данные рейтинга составленного организацией «Зеленый патруль». Общественники поместили Прибайкалье на 78 строчку из 85.

При составлении рейтинга учитывались состояние воздуха и воды, наличие сбросов и выбросов, активность общественных организаций и ответственность местных властей. Как уточняет ИркутскМедиа, кроме нашего региона проблемы есть в Бурятии, Еврейской автономной области, а также Подмосковье, Свердловской и Челябинской областях. Лучшей признана экология в Тамбовском регионе страны.

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