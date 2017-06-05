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04:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителям Хабаровска предлагают присоединиться к четырехдневному крестному ходу

Хабаровские верующие совершат четырехдневный крестный ход вокруг города. За это время они пройдут свыше 110 километров.

Паломничество начнется 13 июня. Хабаровчане соберутся в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в 10:00. Там состоится молебен.

Присоединиться к крестному ходу смогут все желающие. Справки по телефону: 62−42−65, 8−914−314−73−93, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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