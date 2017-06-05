Жителям Хабаровска предлагают присоединиться к четырехдневному крестному ходу
Хабаровские верующие совершат четырехдневный крестный ход вокруг города. За это время они пройдут свыше 110 километров.
Хабаровские верующие совершат четырехдневный крестный ход вокруг города. За это время они пройдут свыше 110 километров.
Паломничество начнется 13 июня. Хабаровчане соберутся в
Присоединиться к крестному ходу смогут все желающие. Справки по телефону: 62−42−65, 8−914−314−73−93, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на