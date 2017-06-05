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03:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский океанариум покажет Неизведанную вселенную

Приморский океанариум готовится отметить Всемирный день океанов (World Oceans Day). По этому случаю в субботу 10 июня для всех гостей океанариума устраивается фестиваль «Океан. Неизведанная Вселенная». Фестиваль станет одним из многих событий, проходящих по всему миру и посвященных этому празднику. Об этом ИА «Дейта» сообщили в океанариуме.

Идея фестиваля: океан — это огромный, как космос, мир, который еще во многом не исследован. В нем масса таинственного, непознанного. И — такие же безграничные глубины, до которых человек только начинает добираться. Все акции и мероприятия подчеркивают огромное разнообразие жизни в океане и его значение для человечества.

Фестиваль развернется на всей территории Океанариума. В парковой зоне детям будут рассказывать таинственные морские истории, проводить мастер-классы, а перед входом можно будет запускать воздушных змеев.

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В артгалерее Океанариума (это у входа в дельфинарий) посетителей ждет фотовыставка «Заповедное море». Здесь же состоится награждение победителей заочного конкурса рисунков, видеороликов и сочинений, посвященных океанам и морям. А в 16 часов детей и их родителей порадует музыкальный спектакль кукольного театра «Патапуф». В детской студии пройдут специальные лекции и игровые программы для дошкольников.

Кроме того, организаторы задействуют несколько площадок в экспозициях. Так, в экспозиции «Микромир» участники фестиваля через микроскоп смогут рассмотреть микроорганизмы, которые большинству совершенно незнакомы. Здесь же можно будет получить игровые задания и попробовать их выполнить. Игровые задания выложат и в экспозиции «Японское море».

«Очень интересная программа пройдет в конференц-зале, — рассказывает начальник отдела экологического просвещения Наталья Мирошникова. — Ее будут вести двое дайверов и тележурналист. Они делают прекрасные фото, фильмы и телепередачи о море. Здесь же будут представлены участники организации «Остров мечты», которые решают проблему замусоривания островных территорий и занимаются воспитанием экологического сознания отдыхающих на море туристов.

Этот фестиваль — для всех, кто любит море. Кто неравнодушен, обладает пытливым умом, старается познать Мировой океан во всем его бесконечном многообразии.

Проект фестиваля получил Гран-При в номинации «Лучшая идея туристического мероприятия» в региональном этапе Национальной премии событийного туризма «Russian Event Awards», (г. Владивосток, 2016 г.) и был удостоен участия в федеральном этапе в Ярославле.

Вход в парковую зону свободный, в океанариум — по билетам.

Улугбек Тимуридов.

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