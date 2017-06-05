Три выходных дня ждут хабаровчан на этой неделе

В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня России июне будут три выходных подряд, включая сам праздник.



— В связи с государственным праздником будет три выходных дня подряд: суббота (10 июня), воскресенье (11 июня) и понедельник, на который выпадает нерабочий праздничный день, День России, — заявил замглавы ведомства Иван Шкловец.



Рассчитывать на то, что в предшествующую предпраздничным выходным пятницу 9 июня будет сокращен рабочий день можно лишь в случае, если конкретный работодатель примет соответствующее решение, отметил Шкловец.



Рабочая неделя после праздника будет четырехдневной, со вторника 13 июня по пятницу 16 июня.