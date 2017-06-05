Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Самый толстый в мире мальчик похудел
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
04:42 (мск), источник: RIGMA.INFO

Три выходных дня ждут хабаровчан на этой неделе

В связи с Днем Конституции отдыхать россияне будут 10, 11 и 12 июня.

В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня России июне будут три выходных подряд, включая сам праздник.

— В связи с государственным праздником будет три выходных дня подряд: суббота (10 июня), воскресенье (11 июня) и понедельник, на который выпадает нерабочий праздничный день, День России, — заявил замглавы ведомства Иван Шкловец.

Рассчитывать на то, что в предшествующую предпраздничным выходным пятницу 9 июня будет сокращен рабочий день можно лишь в случае, если конкретный работодатель примет соответствующее решение, отметил Шкловец.

Рабочая неделя после праздника будет четырехдневной, со вторника 13 июня по пятницу 16 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Всего три места отдыха у воды одобрили спасатели в Хабаровском крае
Терезу Мэй раскритиковали за призыв к контролю интернета
Путин назвал ерундой слухи о наличии у РФ компромата на Трампа
Постпред США раскритиковала Совет по правам человека ООН
Трампа обвинили в незнании теории глобального потепления
МВД: Тверской стрелок нигде не служил
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
СМИ узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Спорт
Кубок — для Зидана, Лига — для избранных Анализируем финал Лиги чемпионов и рассуждаем о пути развития европейского футбола
Авто
Новое поколение Volkswagen Touareg: секретов нет (почти) Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь