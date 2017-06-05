В сети обсуждают видео салюта в честь Дня города в Иркутске

В честь 356-летия Иркутска 3 июня прогремел салют.

Праздничным фейерверком завершился День города, состоявшийся в областном центре в субботу в 22:30. Он продлился 8 минут. В небо над Иркутском запустили около 1,5 тысячи залпом.

После в сети появилось несколько видеозаписей салюта в честь праздника Иркутска.

Сразу после публикации видео началось активное обсуждение Дня города и фейерверка.