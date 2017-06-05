В сети обсуждают видео салюта в честь Дня города в Иркутске
Праздничный фейерверк впечатлил горожан.
Праздничный фейерверк впечатлил горожан.
В честь 356-летия Иркутска 3 июня прогремел салют.
Праздничным фейерверком завершился День города, состоявшийся в областном центре в субботу в 22:30. Он продлился 8 минут. В небо над Иркутском запустили около 1,5 тысячи залпом.
После в сети появилось несколько видеозаписей салюта в честь праздника Иркутска.
Сразу после публикации видео началось активное обсуждение Дня города и фейерверка.
«Салют в День города был шикарным. Особенно понравились сердечки в небе. Настроение было действительно праздничное до конца», — прокомментировал один из