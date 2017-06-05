Красноярка стала третьей в шоу «Взвешенные люди»

Жительница Красноярска Мария Кольцова заняла третье место в финале шоу «Взвешенные люди» на канале СТС. За четыре месяца ей удалось похудеть на 37,5 кг. Изначально участница пришла на программу с весом в 118 кг.

Победителем проекта стал Борис Бабуров. С 154 кг он похудел до 91,4 кг. За первое место в шоу он получил 2,5 млн рублей. Второй оказалась Мария Седова, она похудела на 38 кг.

В финале красноярка Мария Кольцова призналась, что осталась довольна 3-м местом. По ее словам, главная награда для нее — стройная фигура и новая жизнь.

«Взвешенные люди» — шоу, в котором соревнуются люди с повышенным весом (в третьем сезоне суммарный вес десяти пар участников составлял почти 3 тонны) — их задачей является похудение, а выигрывает тот, кто избавится от большего количества лишних килограмм.