Паромы начнут возить пассажиров в Славянку и Безверхово с 8 июня

Владивосток, 5 июня, PrimaMedia.

Летняя пассажирская навигация по маршруту «Владивосток — Безверхово — Славянка» открывается с 8 июня. Обслуживать морскую пассажирскую линию будет теплоход «Лотос», рассчитанный на 156 посадочных мест, сообщает ИА PrimaMedia.

«По многочисленным просьбам жителей и гостей Владивостока, села Безверхово и поселка Славянка, с началом летних каникул, с 8 июня открывается регулярное пассажирское сообщение по маршруту «Владивосток — Безверхово — Славянка», — сообщается на сайте «Паромная переправа».

Рейсы будут выполняться ежедневно, время в пути до села Безверхово 1 час 40 минут, до поселка Славянка 2 часа 30 минут.

Отход из Владивостока — в 18.30 (пн, вт, ср, чт, пт, сб). В воскресенье отход 16.30 (без захода в Безверхово). В понедельник паром дополнительно отходит в 08.00 (без захода в Безверхово).

Отход из Славянки в 07.00 (вт, ср, чт, пт, сб вск). В понедельник отход в 10.10. В понедельник паром дополнительно отходит в 18.40.

Подробнее с расценками и расписанием движения судна можно будет ознакомиться на сайте паромной переправы «Владивосток — Славянка» pereprava.su/. Кроме того, все необходимые сведения можно получить в диспетчерской службе по тел. 230−24−86.