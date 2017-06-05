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06:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в экологической акции «Посади дерево»

Активисты ОНФ провели масштабное мероприятие на месте лесов, пострадавших от пожаров.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в экологической акции «Посади дерево», организованной Общероссийским народным фронтом (ОНФ) накануне, 4 июня. Активисты провели масштабное мероприятие по высадке деревьев в Иркутской области на месте лесов, которые пострадали из-за пожаров. Об этом ИA IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

«Наше достояние — лес. В последние годы страдает не только от стихий, но и от влияния человека. Такие акции очень важны: необходимо переходить от слов — к делу. Это наша ответственность перед будущими поколениями», — отметил глава города Дмитрий Бердников.

Участников экологической акции также поприветствовал член центрального штаба ОНФ, депутат Государственной думы Николай Будуев. Он отметил, что Общероссийский народный фронт планирует проводить такие мероприятия регулярно в разных регионах Российской Федерации, которые нуждаются в восстановлении лесов, уничтоженных пожарами. Как отметил руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович, принять участие в акции откликнулись более 1 тысячи человек. Студенты, школьники, трудовые коллективы высадили на подготовленном участке около 80 тысяч сеянцев сосны. За весь период акции в Иркутской области будет высажено более 400 тысяч саженцев на территории более 100 га.

Напомним, сейчас режим ЧС федерального уровня в связи с лесными пожарами действуют на всей территории Иркутской области. Также в регионе особый противопожарный режим продлен до 1 сентября. В Иркутской области массовые пожары уничтожили не только деревья, но и 59 жилых домов в поселке Бубновка Киренского района и еще около 100 строений в других населенных пунктах. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, наиболее сложная лесопожарная обстановка в 2016 году также складывалась именно в Иркутской области, где было ликвидировано 1,2 тысячи пожаров на площади 668,8 тысячи га.

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