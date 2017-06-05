Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в экологической акции «Посади дерево»
Активисты ОНФ провели масштабное мероприятие на месте лесов, пострадавших от пожаров.
Активисты ОНФ провели масштабное мероприятие на месте лесов, пострадавших от пожаров.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в экологической акции «Посади дерево», организованной Общероссийским народным фронтом (ОНФ) накануне, 4 июня. Активисты провели масштабное мероприятие по высадке деревьев в Иркутской области на месте лесов, которые пострадали
«Наше достояние — лес. В последние годы страдает не только от стихий, но и от влияния человека. Такие акции очень важны: необходимо переходить от слов — к делу. Это наша ответственность перед будущими поколениями», — отметил глава города Дмитрий Бердников.
Участников экологической акции также поприветствовал член центрального штаба ОНФ, депутат Государственной думы Николай Будуев. Он отметил, что Общероссийский народный фронт планирует проводить такие мероприятия регулярно в разных регионах Российской Федерации, которые нуждаются в восстановлении лесов, уничтоженных пожарами. Как отметил руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович, принять участие в акции откликнулись более 1 тысячи человек. Студенты, школьники, трудовые коллективы высадили на подготовленном участке около 80 тысяч сеянцев сосны. За весь период акции в Иркутской области будет высажено более 400 тысяч саженцев на территории более 100 га.
Напомним, сейчас режим ЧС федерального уровня в связи с лесными пожарами действуют на всей территории Иркутской области. Также в регионе особый противопожарный режим продлен до 1 сентября. В Иркутской области массовые пожары уничтожили не только деревья, но и 59 жилых домов в поселке Бубновка Киренского района и еще около 100 строений в других населенных пунктах. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, наиболее сложная лесопожарная обстановка в 2016 году также складывалась именно в Иркутской области, где было ликвидировано 1,2 тысячи пожаров на площади 668,8 тысячи га.