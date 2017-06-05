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06:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские депутаты просят обновить трамваи и автобусы

Износ электротранспорта в городе составляет почти 100%

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Горсовета внесли обращение о замене 13 трамваев и 51 троллейбуса в Красноярске. Износ электротранспорта в городе составляет почти 90%, поэтому народные избранники озаботились вопросом покупки новых единиц транспорта. Соответствующее обращение предлагается переадресовать губернатору края Виктору Толоконскому и спикеру Заксобрания Александру Уссу.

По данным департамента транспорта мэрии Красноярска, срок службы 50 из 60 вагонов превышает 25 лет. Это может быть опасно для пассажиров. Однако покупка электротранспорта сейчас достаточно дорогая. Так, один новый трамвайный вагон обойдется властям в 22 млн рублей, троллейбуса — в 14 млн рублей, а автобуса — в 10,5 млн рублей.

«Учитывая изложенное, а также то, что 2017 год объявлен Годом экологии в РФ, красноярский городской совет просит рассмотреть вопрос об оказании содействия в приобретении подвижного состава 13 трамваев и 51 троллейбуса», — говорится в документе.

Отметим, ежедневно перевозка пассажиров осуществляется по 80 маршрутам, из которых 70 маршрутов обслуживают автобусы, 6 — троллейбусы, а 4 маршрута — трамваями.

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